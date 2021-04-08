債券暴跌壓力下 日本2月份大賣56億美元美債

隨著全球債券暴跌迫使日本投資者削減損失，日本於 2 月份轉變為美國主權債券的淨賣家，減持規模達到 6187 億日圓 (約合 56 億美元)。

這是他們自去年 8 月以來首次淨賣出，而根據日本週四 (8 日) 公佈的國際收支數據，澳洲公債減持規模也創下歷史最高。

NLI Research Institute 資深經濟學家上野剛志表示：「隨著美債殖利率 2 月份引領全球殖利率走高，淨賣出成為日本壓倒性的投資立場，因投資者希望減少損失。」

三菱日聯摩根士丹利證券資深經濟學家井上健太則表示，拜登政府的疫情紓困法案提高了人們對美國更強勁經濟復甦的預期，並推動債券走低，日本投資者降低了利率風險敞口。

日本針對澳洲公債的淨賣出規模，也於 2 月份達到 6430 億日圓，創下 2005 年有記錄以來最高水平。

東海東京證券首席分析師佐野一彥表示，日本基金一直在買入澳洲和紐西蘭公債，市場對澳、紐央行貨幣政策的承諾，可能讓投資人感到緊張。

澳洲 10 年期公債殖利率 2 月底升破 1.9%，而美債 10 年期殖利率則於 2 月在 1.6% 左右見頂。

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