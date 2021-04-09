神準美股多頭專家：享受吧！股市還會再漲30%

週四 (8 日) 美國頂尖商學院之一、賓州大沃頓商學院金融學教授席格爾 (Jeremy Siegel) 認為，享受吧！美股今年還會再漲 30%。

席格爾被譽為神準的美股多頭專家，他自 2009 年以來不但神準預估道瓊走勢，曾在 2015 年 8 月及 2016 年初美股暴跌時持續看好後市，以及料中去年三月美股見底。

週四 (8 日) 席格爾 (Jeremy Siegel) 再度發出預言，股市還會上漲 30% 或 40%，緊接著下跌 20%。

隨著疫情的經濟限制被解除，接種疫苗幫助旅行和其他活動重啟，席格爾預計今年經濟將出現強勁成長，儘管這可能會釋放通膨壓力。

席格爾預計，股市反彈至少將持續到今年全年。他研判：「美股牛市不是處於第九局，反而更像是高潮的第三局。」

席格爾解釋：「我認為殖利率和通膨上升幅度將遠遠超過聯準會的預期。我們將迎來一個強勁通膨年。」

隨著通膨壓力加劇，10 年期美債殖利率在上漲? 投資人會想要怎麼花錢? 這是否意味著，投資人會想退出股市？席格爾答：「不！還沒。」

席格爾解釋，這將迫使 Fed 比目前預期的更早採取行動，但此時，享受吧，股市還會繼續飛漲下去到年底。股市仍能上漲的一個關鍵原因是，持有股票仍優於債券或持有現金。

然而，席格爾不忘警告，一旦聯準會調整其超寬鬆的貨幣政策，投資者將必須保持謹慎。

席格爾預測：「最終，Fed 將不得不介入，通膨有點太高了，這是要謹慎的時候，但現在不需要很謹慎，我仍然認為 2021 年將迎來牛市。」

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾於 IMF 春季論壇發表線上談話，他以美國 3 月非農就業報告佐證，美國經濟前景更加光明，但警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。

最新公布的 Fed 會議紀要顯示，與會的 18 位官員中，大多數人預計基準利率維持在接近零的水準，並暗示將至少維持到 2023 年，並且不準備減少購債規模。