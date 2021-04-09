中汽協：中國汽車銷量連12個月成長 新能源車3月增長近2.4倍

中國汽車工業協會周五 (9 日) 公布，中國 3 月汽車銷量 252.6 萬輛，年增 74.9%，為連續第 12 個月正增長，顯示中國汽車業正在疫情後迅速復甦。1-3 月累計汽車銷量為 648.4 萬輛，年增 75.6%。

其中，3 月新能源車銷量 22.6 萬輛，年增 238.9%；1-3 月累計 51.5 萬輛，年增 279.6%。

中國新能源車包括電池供電的電動汽車、插電式汽油電混合動力汽車和氫燃料電池汽車，無論是本土的蔚來與小鵬等車廠，又或者是特斯拉等國外集團，都正擴大在中國的生產能力。

不過，中國汽車生產仍受晶片荒的打擊。中汽協高級主管 Chen Shihua 表示，當前晶片短缺的問題仍在繼續，預計第二季汽車產銷所受到的影響，將大於第一季。

另一個中國汽車工業團體中國乘用車協會預測，今年新能源車銷量將達 200 萬輛。

乘聯會指出，特斯拉在 3 月份售出了 35478 輛中國產汽車，刷新了特斯拉在中國單月銷量的最高紀錄。

數據顯示，特斯拉 Model 3 銷量達到 25327 輛，較上月增長 85%，創造該車型在中國市場月銷量的最好成績。而上市不久的 Model Y 單月銷量首次破萬達到 10151 輛，較上月增長 119%。從首批交付到月銷量破萬，Model Y 用了 3 個月的時間。兩款車型都位列各自細分市場銷量榜第一。