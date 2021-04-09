外資減碼中國債券 28個月來首次

美國 10 年期公債殖利率在 2 月以來快速攀升，中美利差持續縮小，導致外資對於買進中國債券意願出現下滑。根據中債登和上清所最新數據，3 月境外機構合計減碼中國債券 90 億人民幣，是 2018 年 11 月以來首度減碼。

同時，人民幣匯率也在 2 月份出現止升回貶的情況，在 3 月份時貶幅開始擴大，反映出美國公債殖利率上升，將使國際資金回流美元資產，就連新興市場龍頭的中國，也無法避免這個趨勢。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

中美 10 年公債利差去年 11 月從接近 250 個基點的高點開始震盪下滑，今年以來，特別是 2 月份之後，隨著美國公債殖利率加速上升，導致中美兩國利差迅速縮小，3 月底一度縮小至約 144 個基點，創逾 13 個月新低。

外資在 3 月份減碼中國「公債」165 億人民幣，是 2019 年 2 月以來外資持有中國公債規模首度減少，截至 3 月低中債登公債託管餘額為 2.04 兆人民幣。此外，3 月外資還減碼 1.49 億人民幣地方政府債和 148 億人民幣的同業存單，但加碼政策性銀行債 76.1 億人民幣。

不過 4 月開始，中美 10 年期公債利差開始回升，截至 8 日，二者利差約為 157 個基點，同時 4 月份人民幣匯率也呈現回升。

另外根據外匯交易中心 (CFETS) 公佈的 3 月銀行間債券市場境外業務情況顯示，3 月外資在銀行間債市淨買入債券 514 億人民幣，較 2 月大減逾六成，更不到 1 月份的兩成。外匯交易中心數據顯示，今年第一季，外資在銀行間債市淨買入規模達 4946 億人民幣，其中 1 月的 2994 億人民幣比重逾六成。

