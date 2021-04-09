VCM需求旺 敦吉Q1每股賺1.18元 創歷年同期新高

敦吉 (2459-TW) 今 (9) 日公布第一季自結，稅前盈餘 1.82 億元，每股稅後純益 1.18 元；受惠音圈馬達 (VCM)、車用產品出貨維持高檔，加上檢測驗證服務需求續揚，敦吉第一季獲利創歷年同期新高。

敦吉近年積極調整營運策略，將資源重心轉移至製造、驗證等高毛利事業，去年製造事業受惠手機音圈馬達出貨成長，毛利率突破 20%，達 20.37%，創歷史新高。

尤其近來美系客戶為搶食華為市占率，全力拉貨，加上多鏡頭趨勢延續，音圈馬達供不應求，敦吉為滿足客戶新增訂單，今年啟動擴產，增幅估達 3-4 成，新產能最快 7 月開始挹注營收，可望進一步優化產品組合，提升獲利。

敦吉車用產品涵蓋倒車雷達變壓器、成型件與繼電器，去年下半年起隨著車市反彈，出貨熱度加溫並延續至今年，其中，倒車雷達變壓器目前月產能約 320-360 萬顆，產能同樣供不應求。

敦吉第一季在製造、驗證產品線雙成長帶動下，營收達 15.16 億元，季減 13.48%，年增 10.71%，獲利也隨著產品組合優化，每股稅後純益達 1.18 元，較去年 0.77 元顯著成長。