千金股營收 矽力3月、Q1全寫新高 祥碩較去年衰退

矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 15.8 億元、5.09 億元，分別年增 46.14%、年減 27.52%，其中，矽力隨著客戶拉貨力道續強，加上部分產品線回溫，3 月、第一季營收均寫新猷，第一季達 41.79 億元，已連三季改寫歷史新高，祥碩則受載板缺貨、出貨相對受限，月、季營收均呈現衰退。

矽力 3 月營收 15.8 億元，月增 38.05%，年增 46.14%，累計第一季營收 41.79 億元，季增 2.48%，年增 46.45%；受惠 5G 基地台、資料中心客戶重啟拉貨，加上遠距互動商機續強，矽力 3 月營收再增溫，一舉攻克 15 億元大關。

祥碩 3 月營收 5.09 億元，月增 25.32%，年減 27.52%，累計第一季營收 15.79 億元，季減 21.05%，年減 0.4%；隨著 PC 進入傳統淡季，加上主力客戶 AMD 面臨載板缺貨疑慮，連帶影響祥碩出貨，成為 IC 設計業中少數營收較去年衰退的業者。

此外，由於美國出手制裁天津飛騰，恐影響祥碩後續接單，外資今日指出，短期雖對祥碩影響不大，不過將影響祥碩 2022 年成長動能，對祥碩維持中立評等。