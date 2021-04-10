〈熱門股〉新版生技條例永昕受惠大 股價寫近7個月新高

新版生技新藥條例將 CDMO(委託開發與代工) 納入租稅優惠適用範圍，永昕 (4726-TW) 因應韓國客戶需求，擴增產能，有望搭上新政策，激勵本周股價走強，週五收漲停價 44.95 元，創近 7 個月新高，周漲超過 3 成。

永昕過去朝多元化領域發展造成資源不足，因此轉型成 CDMO 公司，打造一站式服務，並以微生物案件與哺乳類案件為主，其中，哺乳類案件與韓國眼藥大廠 SCD 開發黃斑部病變 Eylea 生物相似藥，該生物相似藥預計 2024 年量產上市。

永昕與 SCD 合作案，已完成藥品製程放大及全球臨床三期試驗用藥生產，後續因應藥品進入批量生產階段，以及看好 SCD 後續授權洽談順利，加上原藥廠年銷售達 75 億美元，未來藥品順利上市後，有望分食市場大餅，投資建置二廠。

永昕二廠規劃兩條哺乳類動物細胞產線及獨立細胞治療產線，其中，哺乳類動物細胞產線初期產能約 4000 公升，產能滿載上看 1.2 萬升，建置完成後，整體產能將較現有產能擴增 5 倍。

政府為打造製藥業成為台灣第二個護國神山，全力發展生技代工產業，新版生技新藥條例納入 CDMO 及祭出投資抵減方案，包括年度投資 1000 萬元以上、10 億元以下全新機械、設備或系統，可選擇當年度抵減營所稅額 5%，或分三年抵減率 3%；研發投底則於當年抵減最高 15% 或 3 年 10%，預定明年元旦上路，永昕擴大產能下，有望受惠新政策。