Grab傳最快下周宣布赴美上市 創史上最大SPAC合併案

知情人士透露，東南亞叫車巨擘 Grab 最快下周宣布與特殊目的併購公司 (SPAC) 合併並掛牌上市，估值可望超過 340 億美元，已經獲得資產管理公司普信集團 (T. Rowe Price)、新加坡主權基金淡馬錫控股(Temasek) 支持。

彭博報導，Grab 最快下周宣布和美國創投公司 Altimeter Growth 合併，目標透過上市後私募投資 (PIPE) 集資約 40 億美元，對公司估值超過 340 億美元，根據彭博編纂的資料顯示，將是歷來最大規模 SPAC 交易。

此交易已獲得普信集團和淡馬錫都支持，黑石 (BlackRock) 也討論參與募資。

Grab 若真的如傳言於下周掛牌上市，將成為東南亞率先借殼上市的公司之一。印尼的 Traveloka 據傳也正在討論和矽谷大老提爾 (Peter Thiel) 和 Richard Li 支持的 SPAC 合併。

軟銀集團出資的 Grab 已經從疫情衝擊中復原，去年淨營收激增約 70%，在最新一輪募資中的估值約 160 億美元，正規畫拓展網路金融和外送業務。

(本文不開放合作媒體轉載)