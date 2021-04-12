ARK每日追蹤：再大舉加倉BEAM 看好基因藥物開發

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 9 日之個股進出明細。

買進 賣出 BLI PSTI MASS SNPS RPTX TREE TXG DOCU BEAM IRDM SPFR LC

上週五 (9 日) ARK 系列基金大舉加倉 Beam Therapeutics (BEAM-US) 約 12.4 萬股，耗資約 887 萬美元，持續看好 Beam Therapeutics 的基因編輯技術 CRISPR 用以開發基因藥物，來治療重大的人體疾病。

另外，ARK 系列基金在上週五 (9 日) 亦繼續減倉 Plurtistem (PSTI-US)，先前 ARK 在今年一月份時還擁有該公司近 15% 股權，但是至上週五 (9 日) 為止，股權佔比已減倉至 12.5%。