建商搶地 國建以33.95億元搶下二重疏洪道重劃區大型標案

新北市地政局今 (13) 日辦理二重疏洪道、金山市地重劃區土地標售，其中二重疏洪道標號 970 土地 1982.8 坪，由國泰建設 (2501-TW) 擊退宏普 (2536-TW)、遠雄 (5522-TW)、國美、興富發 (2542-TW) 等大型建商，以總價 33.95 億元得標，換算每坪 171.2 萬元，創該重劃區歷來標售的住宅區次高價。

新北二重疏洪道、金山市地重劃區土地標售本次共標售 9 筆住宅區土地，底價逾 25 億元，共吸引 25 封標單，順利標脫 6 筆土地，標脫率約 66.7 %，整體溢價率達 56.9%，總得標金額達 35.9 億元。本次標售眾所矚目的二重疏洪道標號 970 土地，一枝獨秀吸引 17 封標單競標，最終由國泰建設以 19.8 億元得標，得標溢價率高達 71.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，本次標售土地筆數雖然不多，卻是 3 月央行加碼限貸以來，雙北首次的大規模土地標售，因此具觀察價值；而從標售繳出亮麗成績單的結果來看，投資人對房市發展頗為看好，特別是實力雄厚的大建商，因對自住買盤昌旺的市場結構仍具信心，後續銷售也趨向審慎樂觀，加上雙北都會區素地資源稀少，大面積精華地蓋一塊少一塊，因而鼓動建商追價搶購，讓蛋黃區土地即使在打炒房的氛圍下，依然展現堅強創價實力。

台灣房屋三重集美加盟店店東葉益良表示，二重疏洪道重劃區自 2014 年起經多次標售，在扣除剩餘持份、畸零等土地後，具完整開發價值的素地已相當罕見，而本次創下地價新高的標號 970 標的，現況為停車場使用，因地勢方正、佔地廣大，又有三面臨路等優勢，有利規劃大型建案，加上該基地座落二重疏洪道東側，鄰近成熟市中心，與北捷、機捷共構的「捷運三重站」也近，未來面向疏洪道一側的中高樓層住戶，還可擁有遼闊景觀，增加居住品質，造成建商在標售場上搶破頭並不令人意外。

此外，以往關注度不高的金山市地重劃區，今天釋出的 3 筆土地，全數由麗寶集團旗下的良昱建設奪下，優美地產企研室主任林哲緯指出，位於北海岸的金山區，購屋需求以本地客為大宗，以往市場較為封閉，不過本次金山區釋出的物件地段不錯，以標號 968 的土地為例，這筆標的居金山市中心，並與客運站為鄰，形同金山門戶，因而獲得建商青睞，由於得標建商所屬的麗寶集團，事業版圖跨足營造及餐旅觀光，因此未來除了住宅之外，也有可能朝觀光地產發展。

本次標售競爭最激烈的地王，雖由國泰建設拿下，但麗寶集團不僅以良昱建設拿下金山三筆土地，旗下的福容開發，也奪得二重疏洪道五谷王段約 257 坪土地，總計購得四筆土地，是本次標售的最大贏家。