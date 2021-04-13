Coinbase上市在即 三大平台幣搭便車齊漲

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 將於 14 日登陸那斯達克，激勵三大交易平台幣包括幣安幣 (BNB)、OK 幣 (OKB) 與火幣 (HT) 齊步上揚，其中幣安幣與 OK 幣價格創下歷史新高。

幣安幣 12 日一度站上 638 美元，24 小時漲幅達 34%；OK 幣最高衝上 24.74 美元，24 小時漲幅 19%；火幣則報 22.7 美元，24 小時漲幅 15%。與此同時，FTX 交易所 Coinbase Pre-IPO 合約也寫下新猷。

根據最新預估財報，Coinbase 今年第一季營收由去年同期的 1.906 億美元躍升至約 18 億美元，年增逾 8 倍；淨利從去年同期的 3190 萬美元成長到 7.3 億至 8 億美元之間。目前約有 5600 萬經過驗證的用戶。

財報發布後，投資銀行 DA Davidson 分析師重新給予 Coinbase 買入評級，目標價飆升至每股 440 美元，較先前的目標價 195 美元上漲 125%。

Coinbase 的高速成長受益於比特幣等加密貨幣的價格飆升，Coinbase 表示，鑑於機構投資人對加密資產興趣增加，該公司預計交易和託管營收將推動 2021 年顯著成長。

此外，受惠比特幣飆漲，近期 Coinbase 在私人市場交易中的市值約 915 億美元。依照今年 2 月 Coinbase 披露的招股書，其公司此前估值高達 1020 億美元。更有甚者，數位資產研究公司 Delphi Digital 計算，若 Coinbase 的本益比高於平均水平，其估值將在 1600 億美元至 2300 億美元之間。

超過千億美金的估值，也刷新了市場對交易平台幣價格天花板想像力。市場分析師認為，火幣整體仍是向上趨勢，不破趨勢就可耐心持有；幣安幣及 OK 幣則突破新高，要注意價格背離的跡象，短線不可盲目追高。