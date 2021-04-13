〈美股早盤〉FDA呼籲停打嬌生疫苗 美股漲跌互現 道瓊跌逾百點

在美國食品藥物監督管理局 (FDA) 和疾病預防和管制中心 (CDC) 呼籲暫停接種嬌生疫苗後，美股周二 (13 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數跌 140 點或 0.4％，那斯達克綜合指數漲 0.65%，標普 500 指數於平盤震盪，費半漲 0.4％。

在境內 6 名接種者出現罕見的血栓相關症狀後，FDA 表示正在審查前述案例，呼籲各州暫停施打嬌生疫苗。受此消息影響，嬌生周二開盤下跌 2.8％，競爭對手 Moderna(MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 分別漲 4.9％和 1.6％。

郵輪、航空等受惠於經濟重啟的相關類股連帶受到拖累，嘉年華公司 (CCL-US)、皇家加勒比遊輪 (RCL-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL) 分別下跌 0.7％至 3.9％。

除了基期效應，受惠於強勁經濟復甦，美國商務部公布 3 月 CPI 年增 2.6%、月增 0.6%，雙雙高於預期和前值。在排除食品、能源等波動性因素後，核心 CPI 年增 1.6%。

投資人仍在持續評估經濟復甦是否引發通膨急遽上揚。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前強調在就業和通膨達到目標水平前，將繼續維持寬鬆貨幣政策，並重申今年不太可能升息。

CPI 報告發布後，10 年期美債殖利率小幅下滑至 1.673％。

截至台北時間周二 (13 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 141.90 點或 - 0.42%，暫報 33603.50 點

那斯達克綜合指數上漲 90.53 點或 0.65%，暫報 13940.53 點

標普 500 指數下跌 0.06 點或 - 0.00%，暫報 4127.93 點

費半上漲 12.95 點或 0.40%，暫報 3271.28 點

台積電 ADR 上漲 1.21% 至每股 122.36 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.673%

紐約輕原油上漲 0.94% 至每桶 60.26 美元

布蘭特原油上漲 1.00% 至每桶 63.91 美元

黃金上漲 0.56% 至每盎司 1742.40 美元

美元指數下跌 0.15% 至 92.005 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 2.82％，至 157.08 美元。

在境內出現 6 起血栓相關病例後，美國食品藥物管理局 (FDA) 和疾病預防和管制中心 (CDC) 呼籲各州暫時停用嬌生疫苗。

Altimeter Growth(AGC-US) 早盤上漲 1.86％，至 14.21 美元。

東南亞共乘巨頭 Grab 證實將與特殊目的收購公司 (SPAC)Altimeter Growth Corp. 合併赴美上市，估值近 400 億美元，成為史上最大的 SPAC 交易。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤上漲 1.47％，至 290.79 美元。

投行 KeyBanc Capital Markets 將聯邦快遞股票評級自「持股觀望」(sector weight) 上調至「增持」(overweight)，看好該公司在經濟重啟後繼續實現增長。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 NFIB 小企業信心指數報 98.2，預期 98.0，前值 95.8

美國 3 月 CPI 年增率報 2.6％，預期 2.5%，前值 1.7%

美國 3 月 CPI 月增率報 0.6％，預期 0.5%，前值 0.4%

藍線：美國 CPI 年增率，綠線：美國 CPI 月增率 (圖：Zerohedge)

美國 3 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.5%，前值 1.3%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.3％，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：

Amundi 全球研究主管 Monica Defend 預計，今年債市將出現更多動盪，這是我們最擔心的事，就經濟復甦的穩健性來說，通膨預期將同時扮演測試經濟增長的一項因子。

Defend 認為，更高的債券殖利率可能創造出替代的投資標的，導致股市承壓，然而只要經濟持續增長，既使通膨率走高，股市也將繼續攀升。

IG Market 分析師 Kyle Rodda 表示，市場所執觀點不同於 Fed。 即使 Fed 不斷表示能忍受通膨走高，並且承諾將利率維持在較低水平，市場依舊認為 Fed 最快明年初就會開始緊縮政策。