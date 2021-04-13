中壽首季獲利創高 EPS 2.08元 金管會核准可發現金股利

中壽去 (2823-TW) 去 (2020) 年獲利、資產、淨值同步創歷史新高，金管會今 (13) 日公布，已核准中壽可以核發現金股利，同時，延續去年獲利動能，中壽今年第一季自結獲利續創歷史新高，純益 98.4 億元，年增 121%，每股純益 2.08 元。

有鑒於金管會將於 7 月開始實施第六回生命表，中壽率業界之先，推出首張採用第六回生命表的保單。

中壽去年稅後純益仍達 155.48 億元，年成長 14%，每股純益 3.29 元，創歷史新高。因為獲利亮眼，中壽再度向金管會申請配發現金股利，今天獲得金管會核准，至於配發金額尚待中壽董事會通過後宣布；市場估，中壽可望維持與去年水準相當，也就是每股 0.6 元現金股利、0.6 元股票股利。

中壽也公布今年第一季自結財報，在全球及台灣股市波動加大、債券殖利率反彈的金融環境下，積極掌握市場脈動及機會進行投資部位調整，實現股債資本利得，降低避險成本，今年第一季自結稅後純益繳出 98.4 億元的好成績，較去年同期大幅成長 121%，每股稅後純益為 2.08 元，ROE 亦達 23.2%，獲利創下歷史新高。

除獲利亮眼，中壽整體負債成本於本季已低於 3%，淨值 / 資產比率達 7.4%，資本適足率亦遠高於法定要求，整體財務結構穩健。

今年在疫情相對控制得宜的情況下，中壽的保費動能持續推升，今年第一季新契約保費收入達 259 億元，相較去年同期成長 63%；其中，因推動高價值的外幣商品奏效，外幣新契約保費收入達 203 億元，較去年同期成長 88%，將持續帶動公司價值穩定成長。

台灣保險滲透率高，然而根據保險發展中心統計，國人有效契約平均保額僅新台幣 81.83 萬元，保障明顯不足，金管會主委黃天牧日前也宣布祭出四大措施，包含 7 月 1 日起實施第六回生命表，希望提高民眾自身保障。中壽表示，為響應主管機關強化民眾保障政策，落實普惠金融，率業界之先，推出首張採用第六回生命表的保單「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，在相同保費下，可以獲得更高額的保障。

除了財務面持續有穩定之表現，中壽也不斷致力業務通路轉型以擴大組織基盤，業務員登錄人數已連續三年持續攀升，去年在遭受疫情影響下，壽險公會登錄人數仍逆勢增長並突破 13,000 人，淨增年成長率不但是國內大型壽險公司最高，登錄人數排名更一舉躍升為壽險業第五名。截至今年第一季，中壽業務通路人力除再較去年同期成長 7% 外，人均產能亦較去年同期大幅提升 44%，足見中國人壽之業務轉型已有明顯成效。