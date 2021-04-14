SONY加碼投資Epic Games 2億美元 加速合作關係

索尼集團 (6758-JP) 於 14 日 (週三) 宣布，決定向美國 Epic Games 追加投資 2 億美元。

Epic Games 代表作是線上遊戲「要塞英雄」(Fortnite)，索尼曾在 2020 年 7 月策略投資 Epic Games 2.5 億美元，以獲取該公司的部分股權，兩家也在網路音樂演唱會合作。

透過這次的追加投資，索尼與 Epic Games 也將融合遊戲、音樂及電影，加深彼此在娛樂領域的合作關係。

Epic Games 這回募資約 10 億美元，索尼透過美國子公司出資，是出資最多的一家公司。索尼集團執行長吉田憲一郎表示，Epic Games 持續提供創新服務，對於能在全新娛樂服務的創作方面強化合作感到開心。

要塞英雄在全球市場擁有超過 3.5 億的註冊玩家。遊戲玩家們可透過網路進行交流互動或舉辦音樂演唱會，在虛擬空間有各種的玩法。

索尼利用這種方式與使用者互動，2020 年索尼旗下藝人米津玄師、人氣饒舌歌手崔維斯史考特 (Travis Scott) 就在要塞英雄上舉辦演唱會。Epic Games 也向其他遊戲公司提供開發平台，索尼則打算在遊戲與全新服務的開發方面加深彼此的合作關係。