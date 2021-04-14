三星4月也將發布新品 傳將推出Galaxy筆電或Chromebook

在蘋果周二 (13 日) 宣布下周將舉行春季發布會後，三星同日也宣布今年的第三次 Galaxy Unpacked 特別活動將於 28 日舉行，市場傳言三星將推出一系列 Galaxy 品牌的筆電。

三星周二對外發出活動邀請函，並在網站發布預告片，宣示「最強大的 Galaxy 裝置」即將問世。三星的線上活動將於本月 28 日舉行，為蘋果「Spring Loaded」發布會的下一周。

據 CNET 報導，三星 1 月的第一次活動發布旗艦機 Galaxy S21 系列，接著 3 月發布價格較低的 Galaxy A 系列產品，以這次三星的預告片來看，可能不會再推出中低階的設備。

據 Gsmarena 報導，知名爆料達人 Evan Blass 曾洩漏三星的產品時程，他表示三星預定 4 月將聚焦於 PC ，三星有可能推出 Galaxy 筆電或新的 Chromebook。

洩漏的三星產品時程 (圖: Evan Blass 推特)

CNET 表示，三星傳言將推出的筆電可能是 Galaxy Book Pro 和 Galaxy Book Pro 360，可能搭載 5G 傳輸、OLED 面板和其他高階規格。

除三星外，市場傳言蘋果 (AAPL-US) 將在今年推出新款 MacBook Pro 產品線，除了將重新設計機殼外，將搭載蘋果的處理器晶片、mini LED 面板，MagSafe 電源轉接器也將回歸。