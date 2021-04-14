ARK每日追蹤：法說會前夕 再次減碼台積電
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 13 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|SGFY
|PSTI
|RPTX
|PHR
|MASS
|SYRS
|DKNG
|TSM
|DOCU
|SNPS
|TXG
|TREE
|ZM
|ADBE
|KTOS
|AVAV
|IRDM
|ACIC
|TTD
|PDD
|OKTA
|LC
|SPFR
週二 (13 日) ARK 系列基金再次大舉敲進 DOCU、ZM、OKTA 等科技成長股，加碼布局 SaaS 類股。
減倉方面，ARK 系列基金再次減碼台積電 ADR (TSM-US)、SNPS、PSTI 等股票，而週三 (14 日) 就是台積電法說會，ARK 在法說會前夕減碼台積電，態度值得關注。