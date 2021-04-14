ARK每日追蹤：法說會前夕 再次減碼台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 13 日之個股進出明細。

買進 賣出 SGFY PSTI RPTX PHR MASS SYRS DKNG TSM DOCU SNPS TXG TREE ZM ADBE KTOS AVAV IRDM ACIC TTD PDD OKTA LC SPFR

週二 (13 日) ARK 系列基金再次大舉敲進 DOCU、ZM、OKTA 等科技成長股，加碼布局 SaaS 類股。

減倉方面，ARK 系列基金再次減碼台積電 ADR (TSM-US)、SNPS、PSTI 等股票，而週三 (14 日) 就是台積電法說會，ARK 在法說會前夕減碼台積電，態度值得關注。