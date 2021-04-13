ARK每日追蹤：大舉加倉OPEN 看好線上房屋交易

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 12 日之個股進出明細。

買進 賣出 OPEN SI ADPT SYRS BLI PHR MASS SQ RPTX DE U SNPS TXG AVAV FATE TER EXAS TSM DKNG TEAM BEAM TREE SPFR GRMN SPCE NNDM JD IRDM DDD ZM PTON LC WKHS RTP

週一 (12 日) ARK 系列基金大舉加碼 Opendoor (OPEN-US) 約 63.3 萬股，耗資約 1256 萬美元。

Opendoor 是全美第二大線上房屋交易平台，商業特色在於，房屋賣家只需要在 Opendoor 平台上輸入房屋地址，平台就會通過計算法，來對房屋進行報價，Opendoor 也會進一步並派出員工上門檢查房屋屋況，如果賣家接受報價，那麼 Opendoor 即會將房屋買下，並進行重新裝修後再予以賣出。

減倉方面，ARK 系列基金週一 (12 日) 清倉了 Garmin (GRMN-US) 持股，先前 ARK 曾表示，看好 Garmin 在通訊領域的技術前景。