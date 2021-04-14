世芯Q1賺逾半股本 EPS 5.68元創單季新高

世芯 - KY(3661-TW) 今 (14) 日公布第一季自結，稅後純益 3.88 億元，季增 63.71%，年增 123%，每股稅後純益 5.68 元；受惠中國第二大客戶特殊專案進入量產，第一季獲利衝新高，賺逾半股本，不過，隨著飛騰訂單流失，後續成長動能恐有壓。

世芯 3 月營收 10.33 億元，月增 17.8%，年增 66.15%，累計第一季營收 26.59 億元，年增 74.94%，受惠伺服器專案進入量產，3 月營收一舉突破 10 億元，創下單月新高，第一季也同步登頂。

世芯近日受飛騰利空影響，股價連四天跌停，從 902 元崩跌至 593 元，不過，籌碼方面土洋對作，外資今日轉為買超，小買 124 張，投信則持續賣超，調節 172 張。

展望後市，世芯看好，即便今年少掉飛騰營收貢獻，北美客戶案件也將進入量產，以及其他客戶帶來的 NRE 貢獻，仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%，續創新高。

外資認為，由於飛騰去年占世芯量產營收達 5 成，但世芯現今客戶規模較小，量產動能稍嫌疲軟，恐影響量產業務在未來 1-2 年難以恢復，即便有北美、歐洲客戶，仍無法抵銷飛騰訂單流失或其他中國 HPC 客戶帶來的潛在損失，因此維持目標價 600 元與賣出評等。