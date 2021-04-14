〈財報〉高盛Q1營收翻倍 遠超分析師預期 盤前漲1.4%

高盛 (GS-US) 周三 (14 日) 盤前發布第 1 季財報，營收及獲利表現均超出分析師預期，主要得益於公司在股票交易及投資銀行部門的優異表現。

財報顯示，高盛第 1 季度淨營收 177 億美元，創歷史新高，相較去年同期的 87.4 億美元，漲幅達 102%，遠高於市場預估的 126 億美元。

消息發布後，高盛股票上漲 1.4%，至 332.35 美元。

關鍵財報數據

EPS： 18.60 美元，高於 Refinitiv 調查的分析師預期的 10.22 美元。

營收：177 億美元

交易營收 75.8 億美元，年增 47%，高於分析師預估的 53.5 億美元，其中： 固定收益 38.9 億美元，年增 31%。 股票 36.9 億美元，年增 68%。

投資銀行業務：37.7 億美元，年增 73%。

公司看法

執行長 David Solomon 表示，目前業務仍然處於很好的位置，可以幫助客戶重新布局以實現復甦，這一優勢體現於創紀錄的營收及獲利表現。

高盛對經濟復甦抱有高度期望，此外，SPAC 創紀錄的發行熱潮，也提升投資銀行業務營收，達到創紀錄的 37.7 億美元。

高盛今年以來股價上漲 24%，大致與 KBW 銀行指數的漲幅相當。