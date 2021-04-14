〈美股盤前要聞〉美大型銀行將發布財報 美股期貨波動

美大型銀行今晚公布新一季財報，分析師預估，美國銀行整體淨利將較去年同期增長 60% 至 250%，部分原因是這些銀行預期將釋放部分疫情時期的準備金。美股期貨週三 (14 日) 呈現波動，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

1. 嬌生停供歐盟疫苗 美疫苗接種進度恐遭逢毀滅性打擊

週二 (13 日) 美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，嬌生宣布將停供歐盟疫苗。

美國 CDC 和 FDA 正調查引發血栓問題，嬌生最新聲明表示：「這些罕見事件和疫苗之間沒有明確的因果關係，嬌生將在美國調查期間主動推遲在歐洲提供疫苗，全面暫停新冠疫苗臨床試驗。」

MSNBC 撰稿人 Kavita Patel 醫生表示，暫停注射僅一劑到位的嬌生疫苗，可能會對美國抗疫產生持久性影響。Kavita Patel 認為：「這對嬌生在美疫苗項目是一個毀滅性的打擊，需要施打兩劑的輝瑞和 Moderna 無法迅速彌補嬌生空缺出來的需求。」

2. 輝瑞：5 月底前多供應 10% 疫苗

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 在週二 (13 日) 於推特上表示，該公司已經提高了兩劑型新冠肺炎疫苗的產量，到今年 5 月底，輝瑞向美國的供應量有望較原先同意的要多出 10%，即從原定的 2 億劑增加到 2.2 億劑，並且在 7 月底提前兩週向美國交付 3 億劑疫苗。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，在過去的 7 天中，美國出現 68758 例新增確診病例，而且在許多州，病例數呈現上升趨勢。數據也顯示，全美已經有超過 20% 的人口已經完成了疫苗接種，但仍低於能夠實現群體免疫的 70% 門檻。

3. 蘋果宣布台灣時間 4/21 舉行春季發表會

週二 (13 日) 蘋果 Siri 親自「爆雷」春季發表會的時間後，蘋果正式發出邀請函，敲定台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示，至少有 3 款新品將問世。

根據蘋果官方邀請函，類似 Apple Pencil 多彩筆觸繪製的蘋果 logo，似乎暗示今次蘋果首場春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」。

12.9 吋新款 iPad Pro 也是很可能推出的新品之一。新款 iPad Pro 採用新的 MiniLED 顯示技術，可提高螢幕對比度，並使圖像更明亮多彩，也和邀請函上的圖像相呼應。

4. Coinbase 直接上市參考價訂在每股 250 美元

加密貨幣平台 Coinbase 將在美東時間周三以代碼「COIN」直接上市，那斯達克交易所周二 (13 日) 宣布上市參考價為每股 250 美元。

Coinbase 將是加密貨幣產業在美國第一家掛牌上市的主要公司，過去一年來隨著比特幣和以太幣飆漲，Coinbase 身價扶搖直上，如果上市時估值一如市場預料達到 1000 億美元，將躋身全美 85 家最有價值上市公司之列，且超越 Uber 和 Facebook 上市時的市值。

針對未來發展，Coinbase 喊出將成為「加密經濟」的中心，但該公司坦言，短期成長主要仍由比特幣價格和交易量主導。

5. 女股神：電子錢包和基因序列是兩大潛力類股

被譽為華爾街「女股神」的方舟投資 (ARK) 執行長伍德 (Cathie Wood) 周二 (13 日) 接受 CNBC 訪問時表示，繼電動車之後將出現兩大具有顛覆產業潛力的類股，分別是電子錢包和基因體學。

伍德看好電子錢包領域，她原本就重倉押注 Square 和 Paypal，目前 Square 在 ARKK 權重高於 7%。她也看好中國的微信支付和支付寶。

伍德眼中另一個深具潛力的顛覆性類股是基因體學，她說，基因序列將幫助醫療決策首次納入科學，目前大概有超過一半的醫療決策都是靠猜測或經驗得來的，但接下來將由數據說話。