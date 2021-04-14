重量級IPO將登場！Coinbase直接上市參考價訂在每股250美元 

加密貨幣平台 Coinbase 將在美東時間周三以代碼「COIN」直接上市，那斯達克交易所周二 (13 日) 宣布上市參考價為每股 250 美元。

以完全稀釋的股數計算，Coinbase 估值約 653 億美元。然而那斯達克提供的參考價反映最近私人市場交易和投資銀行的看法，不等於上市首日的開盤價。和傳統 IPO 的上市參考價不同，直接上市的參考價無法直接推估潛在市值。

Coinbase 將是加密貨幣產業在美國第一家掛牌上市的主要公司，過去一年來隨著比特幣和以太幣飆漲，Coinbase 身價扶搖直上，如果上市時估值一如市場預料達到 1000 億美元，將躋身全美 85 家最有價值上市公司之列，且超越 Uber 和 Facebook 上市時的市值。

根據彭博的報導，Coinbase 在 3 月初的估值約 900 億美元，當時在那斯達克私人市場交易的價格為每股 350 美元。

Coinbase 未依循傳統 IPO 途徑，而是採取直接上市，而且是那斯達克證交所第一個直接上市的個股。美國迄今五件直接上市案都在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，包括 Spotify、Slack、Palantir、Asana、Roblox，五家公司的開盤價平均比上市參考價高出約 37%。

如果 Coinbase 交易首日也出現同樣的開盤漲幅，將以每股 343 美元易手，相當接近該公司第 1 季在私人市場平均每股 343.58 美元的價格。

Coinbase 上周已發布第 1 季初步財報，營收增為 18 億美元，是去年同期的九倍，淨利為 7.3 億至 8 億美元，從去年同期的 3200 萬美元暴增。去年全年營收翻倍至 12.8 億美元，且獲利 3.223 億美元，扭轉去年虧損。

針對未來發展，Coinbase 喊出將成為「加密經濟」的中心，但該公司坦言，短期成長主要仍由比特幣價格和交易量主導。

Coinbase 上市前夕，比特幣在周二漲至歷史新高、突破 63000 美元。