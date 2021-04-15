〈蘋果財報前瞻〉App Store表現強勁 可克服零件短缺衝擊 還能再漲

隨著投資者聚焦蘋果 (AAPL-US) 即將公布的 3 月一季財報，過去 2 週來，蘋果股價已經上漲約 12%，但分析師認為，有理由相信後續還有更多漲幅。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週三重申蘋果「優於大盤」的評級，以及目標價 175 美元，同時將該股列入「優於大盤戰略名單」。

他認為，由於 iPhone 和服務部門的強勁表現，儘管零件短缺的情況持續，蘋果 3 月一季的表現仍相當可能超越預期。

「儘管供應鏈問題確實存在，但我們預期，作為全球最大電子產品購買者之一，蘋果能受到該地位相當的保護。」Daryanani 的研究報告指出，蘋果重要製造夥伴富士康已經宣布零件供應緊張，但也表示受影響的客戶訂單不到 10%。

與此同時，他指出，當季頭 2 個月 iPhone 在中國的出貨量已經上升 185%，同時 App Store 季度成長達 32%。

蘋果在 12 月當季增長 30% 之後，曾透露 3 月一季的服務部門成長下降，但 Daryanani 認為，有鑑於 App Store 的表現強勁，服務部門的成長應可維持穩定，甚至更好。

簡而言之，Daryanani 認為蘋果將公布 3 月一季「大幅超越預期」，且 6 月一季的財測可能會符合預期或更高。長期來看，他認為蘋果可維持中偏高個位數的個位數銷售成長率，以及 EPS 13%-14% (low-teens) 的成長率。

蘋果將於 4 月 28 日發布財報。華爾街對蘋果的預期共識為營收 770 億美元、EPS 98 美分。

蘋果週三下跌 1.79%，報每股 132.03 美元。