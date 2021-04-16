中國第一季GDP年增18.3% 不如預期

週五 (16 日) 中國統計局公布第一季 GDP 24.9 兆人民幣，年增 18.3%，預期 18.5%，前期 6.5%；季增 0.6%，預期 1.4%，前期 2.6%。前一次中國 GDP 年增率達兩位數為 2011 年第二季。

分產業看，第一產業產值 1.1 兆人民幣，年增 8.1%，兩年平均增長 2.3%；第二產業產值 9.3 兆人民幣，年增 24.4%，兩年平均增長 6%；第三產業產值 14.5 兆人民幣，年增 15.6%，兩年平均增長 4.7%。

中國統計局表示，今年第一季 GDP 年增 18.3%，主要受到去年低基期，加上今年勞工就地過年工作日有所增加等因素影響。另一方面，第一季季增 0.6%，兩年平均成長 5%，顯示中國經濟穩定恢復。

(圖片: AFP)

不過《華爾街日報》調查的 14 位經濟學家的預期中值為 19.2%，這顯示中國第一季經濟成長仍低於外界預期。

去年第四季中國 GDP 年增 6.5%，超出市場預期，並將全年 GDP 年增率推升至 2.3%。新冠疫情大流行下，中國是去年全球唯一實現正成長的主要經濟體。

新冠疫情於去年 1 月底在中國境內大爆發，對中國經濟形成重大衝擊。去年第一季 GDP 衰退 6.8%，創下歷史新低。

但中國利用嚴格的封鎖政策，在很短時間內掌控住疫情並展開復工復產，在第二季成功反轉經濟衰退的趨勢，第二季 GDP 年增 3.2%，優於預期。而中國經濟在後續不斷反彈之下，於第三季成功將累積 GDP 年增率轉正。

今年中國兩會期間，宣布將今年 GDP 年增率定在 6% 以上，這一相對溫和的目標顯示，儘管新冠疫情重創全球經濟，但中國仍抱持樂觀態度。