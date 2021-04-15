戴爾宣布拆分VMware 盤後股價樂翻

週三 (14 日) 美股盤後時段，戴爾科技宣布剝離其 81% 的 VMware 股權，分拆計畫將於 2021 年第四季完成，成為 2 家獨立的上市公司。

外界認為，戴爾此舉將能改善自身財務狀況，釋放 VMware 的市場價值，受此消息激勵，戴爾 (DELL-US) 週三盤後股價飆逾 8%，VMware (VMW-US) 盤後漲近 3%。

戴爾週三盤後宣布分拆 VMware 計畫，預計將於 2021 年第四季完成。戴爾剝離其 81% 的 VMware 股權後，VMware 將向股東派發 115 億至 120 億美元的特別現金股息，其中 93 億至 97 億美元用於償還債務。

戴爾宣布，戴爾董事長兼首席執行長 Michael Dell 將繼續擔任 VMware 董事會主席，Zane Rowe 將繼續擔任 VMware 臨時執行長。

戴爾董事長兼執行長 Michael Dell 發表聲明稱：「通過剝離 VMware 股權，希望為戴爾科技和 VMware 帶來更多的成長機會，並為利益相關者釋放可觀的價值。兩家公司將仍是重要的合作夥伴，在向客戶提供解決方案方面將具有差異化的優勢。」

戴爾 2016 年 9 月以 670 億美元完成和 EMC 的併購案，兩家公司更名為戴爾科技，戴爾當時透過併購 EMC，獲得 EMC 子公司 VMware 約 80% 股份。