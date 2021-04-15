中國股市冷 基金延長募集、發行失敗頻傳

根據數據顯示，今年 A 股市場已有 70 檔基金延長募集期間，數量年增約 50%，當中 1、2 兩個月延長募集的基金合計有 16 檔，但進入 3 月份這個趨勢快速增加到 50 檔，這反映農曆春節後，A 股熱度急速冷卻，成交量低迷，散戶對投入股市態度消極。

如果新基金發行規模看，截至 4 月 14 日止，4 月份以來有 33 檔新基金成立，募規模合計 416.75 億人民幣，較今年前 3 月的數據出現呈「斷崖式」下滑走勢。

同時 4 月份新基金平均發行規模為 12.63 億人民幣，已下滑至近一年最低點，甚至有不少基金發行是剛好滿足臨界點 2～3 億人民幣間才順利發行。

業內人士指稱，新基金延長募集期間主要是因為市場大環境不好，散戶認購意願下降。就連前期紅極一時的 ETF，也出現部份產品延長募集期間，分析指出可能是由於市場波動擴大，法人資金暫緩進入。

(圖片: AFP)

以目前市場氣氛基金發行要尋找新的活水需要時間，所以選擇延長募集期。而在 A 股震盪幅度擴大，類股輪動過快，影響投資人加碼意願。

另外，截至 4 月 14 日，今年以來發行無法達到標準而募集失敗的基金數量已達到 8 檔。其中，近一個月募集失敗基金數量就多達 4 檔，新基金發行市場迅速面臨寒冬。

分析指出今年發行失敗的基金公司和基金類型是全面性的，有債券型也有股票型，基金公司大型也有中小型。背後的原因還是產品本身的吸引力不佳，加上 A 股投資氣氛低迷，此外也與基金公司的戰略規劃有一定的關係。

