友銓併購電商女裝品牌效益發酵 Q2營收有望再創高

國內最大女裝服飾電商業者友銓 (5321-TW) 最新指出，去年下半年以來併購的女裝品牌包括 YUYU、Chenn Chenn 已於今年第一季起併入營收，帶動單季營收再創新高，後續還有 Wear to eat、An'Q 也將併入，第二季營收可望再創高。

友銓第一季合併營收達 6.3 億元，季增 14.42%，年增 52.64%，創單季創高，友銓指出，自去下半年起陸續併購多個網紅女裝品牌，包括 YuYu Active、Chenn Chenn、Wear to eat、An,Q，以及電子金融 Fasney 等品牌。

其中，YuYu Active 去年 12 月底併入營收，Chenn Chenn1 月併入，Wear to eat、An,Q 也將逐步併入。

友銓電商業務占整體營收比重近 80%，旗下主要品牌有 Pazzo、Mercci22、MEIER.Q 和 Miyuki 等，會員數逾 170 萬人。

友銓說明，併購計畫暫時告一段落，今年將以品牌孵化為營運主軸，積極培養新的台灣電商服飾品牌。

展望後市，友銓指出，在整合旗下服飾品牌電商資源並具備具備廣大會員基礎下，看好「她經濟」周邊龐大商機，規劃透過聯名合作方式，持續拓展產品線如彩妝、保養品或生活美學商品等，藉此為營運再注入新活水。