投資大趨勢 緊扣新科技及消費新模式

文．沈安玨

2020 年新冠肺炎疫情傳播之快速令全球措手不及，歷經前所未有的各大城市封城、國際貿易停擺等打擊，在疫苗問世後，全球經濟在 2021 年起已開始緩步復甦。不過疫情已催化世界轉變，供應鏈重組、產業洗牌、商業模式改變，在趨勢的更迭下，不同產業、題材的個股輪流表現，從歷史經驗來看，2008 年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢，近年來卻是由數位經濟及新能源稱霸市場，每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現，投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高。

凱基投信表示，「創新」是驅策企業進步的原動力，聚焦創新才能預見未來趨勢，而創新並非新創企業的專屬，透過新技術、新產品、新商業模式或新作業流程，將未被滿足或潛在的需求轉化為機會，都屬創新帶來的價值，許多百年品牌加入創新因子來達成轉型目標，如你我都熟知的迪士尼、星巴克、亞馬遜等企業。

因此挑選全球股票基金應跳脫指數及總體經濟框架，選「勢」不選市，在全球股票的投資藍海中，不乏有表現優異的產業和企業。此外，投資團隊的研究實力與優質策略也可望挑選出新趨勢下的創新公司，更有機會為投資人提高長期正報酬機率。

根據 Bloomberg 資料，比較各趨勢產業指數與 MSCI AC 世界指數各年度報酬，可明顯發現各個創新產業指數近一年、三年及五年的累積報酬率多勝過 MSCI AC 世界指數，其中，AI 及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，五年的累積報酬率甚至超過 200%，多出大盤一倍以上的漲幅。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，跟著趨勢投資，並與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。觀察過去全球股市每年表現最強的前 1% 個股，多分佈在不同產業。因此，趨勢投資是打破國家、區域、產業及主題的框架，由下而上發掘帶來長期優異報酬的投資機會。

馮紹榮也分析道，大趨勢變動將引領不同產業互有表現，因此發掘創新投資機會，選擇標的必須跳脫指數框架，不侷限傳統分類，專注發掘可創造主動報酬的。而這些擁抱創新的企業，才能超越景氣循環，締造長期的獲利。

凱基環球趨勢基金 4 月 21 日開募

凱基投信宣布，與全球最大的主動資產管理公司之一 Wellington Management 合作推出「凱基環球趨勢基金」，將於四月二十一日開募，由兆豐銀行擔任基金保管機構。

凱基環球趨勢基金聚焦於未來將大幅影響人類生活的八大趨勢，如汽車產業革新、全球聯網、氣候變遷、金融科技、新零售、消費偏好改變、人工智能、醫療保健創新等，從中選擇引領創新或創新趨勢受惠的標的企業，經由趨勢、壁壘、創新及風險等四大基本面向的評比分析，來決定標的。重點投資產業為非核心消費、通訊服務、資訊科技、醫療保健等。

管理規模超過一兆美元，客戶超過六十國的 Wellington Management，旗下全球產業分析師擁有平均長達二十年的產業分析經驗，研究覆蓋 MSCI AC 世界指數達 90%，在本次合作中，將借重海外顧問全球產業分析師經驗，採跳脫產業框架、主動配置的策略，藉由趨勢投資，主動發掘各產業中優異報酬的題材機會。

定期定額投資人數創五年多來新高，其中跨國投資股票型增加幅度最多，大中華股票、科技股票及全球股票型最受投資人歡迎。而景氣復甦、低利率環境持續，資金朝類股輪動，全球股票型基金廣納各市場利基，是今年來最受投資人青睞標的。投信法人表示，目前趨勢仍為「股優於債」，在投資市場主流及產業發展變化下，全球趨勢投資主題基金也持續吐故納新。

復華全球大趨勢基金 佈局優質科技成長股

二○○八年四月成立的復華全球大趨勢基金，主要投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，同時透過經理人及投資研究團隊親赴海外訪查，挖掘營運模式具競爭力的優質標的，建立長期核心持股部位，參與企業營運成果。

據統計 (截至 2021/4/12)，由投信發行、成立超過十年的全球股票型基金共有二十六檔，近十年平均績效約 113%，包含景順全球科技、復華全球大趨勢等基金表現突出，績效逾 200%，是類型平均的一倍。

為順應兼顧成長性、景氣循環和政策發展的投資趨勢，復華全球大趨勢基金經理人王博祺以優質科技成長股為長期核心首選作為佈局，聚焦 5G、雲端、物聯網等新趨勢帶動相關半導體及軟體快速成長的投資機會；此外，看好疫苗問世後的復甦商機，包含先前受害的航空、餐飲、旅遊及實體零售等非核心消費產業，及景氣復甦後下一波受惠的工業、汽車、塑化、原物料等產業都是配置重點。

同時再搭配政策利多題材，包括美國推動基礎建設受惠的鋼鐵、營建、光纖佈建、乾淨能源帶動的新能源車、風電、太陽能等，全面掌握後疫情時代的投資趨勢。

景順環球消費趨勢 從消費嗅出投資契機

無論是否有疫情，全球消費商機都是存在的，只是疫情期間，主戰場從線下轉往線上的「宅經濟」，在疫苗問世後，消費者信心有望逐步改善，消費者開始重返實體市場。但消費者已適應新商業模式，未來電商等產業還是有機會帶來龐大的投資機會，從黑色星期五的網購銷量來看，二○一九年整體消費比重為 24%，至 2020 年則攀升至 38%，若以亞馬遜為例，二○二○年黑色星期五的週末網購銷量成長 7.4%，佔整體消費的比重從二○一九年的 11.7% 攀升至二○二○年的 19%。面對新投資契機，建議投資人可用環球消費趨勢基金來掌握輪動商機。

景順環球消費趨勢基金很早就發覺，可透過消費者行為看出未來投資趨勢，並從中掌握投資機會，投資受惠科技進步及網路普及的消費相關企業，如受疫情影響，民眾在家購物及打發時間的電商、娛樂軟體、串流影音等資訊類股在去年都有出色表現；二○二○年全球智慧手機使用者已達三十億人口，行動支付將帶來龐大商機。以美股為例，據 Bloomberg 統計，二○二○年以資訊科技類股指數表現最強勢，漲幅高達 42.21%，這些產業也是景順環球消費趨勢基金的投資主軸。

今年景順環球消費趨勢基金再獲 2020 年第五屆《指標》台灣年度基金大獎產業股票 - 消費品類別「最佳表現定期定額基金大獎」，基金經理 Ido Cohen 表示，景順環球消費趨勢基金以數位化生活方式主題為主軸，目前相關主題約佔投資組合的 67%，投資組合約 33% 則集中於更為傳統的消費及體驗行業，如觀光、飯店與渡假村、餐廳及博弈等。

凱基投信營運長暨行銷長吳麗真 (左起)、副董事長暨總經理張慈恩、董事長丁紹曾、凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮、凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍。

來源：《理財周刊》1077 期

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