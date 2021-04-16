謝佳穎傳授用指標K線研判股價轉強跟轉弱

(理周教育學苑 文)

享譽兩岸的【主控盤大師】謝佳穎老師沉浸股海逾 30 年，早已財富自由過著半退休生活，曾出書《主控戰略 K 線》、《主力控盤操作學》等書，長期在兩岸媒體寫台股與陸股專欄，更固定在理周教育學苑擔任技術分析講師，造就兩岸無數投顧分析師、機構操盤人、私募基金操盤手及學員等。謝老師是市場上最早發現 "指標 K 線"(例如威廉 K 線、KD 戰略 K 線) 的分析師，並且在 1995 年就發表過專題文章：用指標 K 線可以很明確告訴投資朋友，鈍化的指標絕對有其買賣點的提示。另外，有億級大師之稱的蕭明道老師，也極力推薦謝佳穎 MACD 講的棒，這次專訪到謝佳穎老師來跟投資朋友分享主控 K 線及指標 K 線的幾個操作技巧。

主控學派最重視的股價轉強跟轉弱的行為

主力控盤到底是什麼？跟其它的技術分析有沒有什麼差別？謝佳穎老師說到，其實不管技術分析分那幾個派別，最主要的觀念，還是要從「價量」開始。「價量」是一個基礎，無論是指標、移動平均線、波浪理論等等，都是成因，他的因果關係，都是先有價量才有指標、才有這些技術面統計，甚至於型態學、趨勢線等，所以「主控盤」最根本的一個觀念，就是『主控 K 線』，而『指標』則是主控盤裡佔有很重要的地位。

主控盤常談到，軋空低、殺多高、突破、跟跌破。舉例來說: 大盤在股價 4 月 1 日突破平台整理，從 16500 點跌到 15600，這個區間在做箱型整理，股價可以很明顯的看到從 4 月 1 日開始突破，最高點 16602 點剛好突破 16579，突破新高的時候，第二筆很容易「空頭抵抗」，這就是『主控 K 線』基本觀念。第二筆出現避雷針 (空頭抵抗)，但是要留意量，所以當突破的時候，軋空低就會成立。軋空低：就是任何一個突破新高就會產生一個軋空低點，比如說 3 月 29 日己經突破 16410 的頸線，就會有一個軋空低點，所以後續這二天的震盪拉回，並沒有跌破軋空低，股價仍然有上行機會；一樣的道理，來到 4 月 1 日突破了 16579，就會產生軋空低點，所以我們就是要利用『主控 K 線』的觀念，才知道軋空低在那裡，雖然第二天容易震盪有避雷計，但是在震盪的過程裡面，只要守住軋空低，股價仍然會上行；而殺多高也是一樣，每一個跌破新低都會有殺多高點，殺多高點就是壓力，所以掌握殺多高點，就會知道在沒有突破殺多高以前，就會陷入平台整理型態。

『主控 K 線』會定義很明確的突破行為與跌破行為。跌破有一個「殺多高」的壓力，突破有一個「軋空低」的支撐，在「殺多高」的壓力沒過以前，股價會陷入整理的一個走勢；而多數投資人都會有一個觀念，突破新高是強勢，那突破新高到底能不能追? 這就牽涉到「軋空低」能不能守住，所以在「軋空低」沒有跌破以前，股價就有繼續上行的機會。因此殺多高、軋空低、突破、跌破，就是主控學派最重視的一個股價轉強跟轉弱的行為。

謝老師又舉台積電說明：當大盤過高，台積電在 668 元稍微走弱這一段的型態來看，這個地方有一個跌破，台積電的次高點在 668 元，於農曆年後 2 月 17 日，之後有兩天拉回到 5 日均線，緊接著第二天開高盤之後下殺，但是頸線並沒有跌破，而是在第二天 2 月 23 日才跌破頸線，這就是主控盤所談的『跌破』。在 2 月 23 日這天是跳空跌破；但是一樣道理，台積電的殺多高點，就是在前一天收盤價 650 元，說明一個關鍵，台積電在 2 月 23 日跌破頸線 647 元之後，那 652 元這個殺多高沒過以前，它就有機會形成往下走弱，所以台積電這個殺多高就會形成一個壓力。

用『指標 K 線』扭轉落後指標盲點

股價是因，指標是果，正如市場常常講的，指標是落後的，那如何讓落後指標能夠扭轉，如何讓股價反映在指標之前，就是『指標 K 線』的觀念。所以同樣的區間，我們用「威廉指標」來看台積電的走勢，剛剛提及 668 元，就是 2 月 17 日開始走弱，跌破的時候有一個殺多高。但用指標來看，可以看到中線，中線就是一檔股票的波段多空強弱分界點，換句話說，台積電在 2 月 24 日的時候跌破了 627 元，威廉指標來到 46.91 跌破 50 多空分界點，這就有轉弱的疑慮。謝老師提醒新手同學，任何一種指標，只要是 0 到 100 的指標，中間值就是 50，所以 50 就是一個多跟空的分界線，所以來到 50，就一定要去防守，如果沒防守住就會轉弱。所以從指標來看，可以知道它有可能轉弱，2 月 24 日跌破 50 以後，第二天有一個小反彈，小反彈以後又無力下殺，就正式跌破 50，到 2 月 26 日這一天，

指標已經觸底，觸底就是到 0，所以台積電就是弱勢。那台積電有沒有可能轉強，就去看它中線在什麼位置，2 月 26 日可以看到中線在 637，所以在沒有突破 637 以前，台積電就會沒行情，指標就會在 50 以下。所以指標的作用就是幫助新手快速去研判走勢，謝佳穎老師在 4 月 20 日起理周教育學苑的「指標進階研判課程」，就會加強新手做指標研判的訓練。

回檔再轉強可以用指標 K 線研判

指標最好用的是什麼? 指標可以告訴大家，第一個，股價是在軋空區，是不是軋空中，強勢的軋空；第二個，是否在多頭走勢；第三個，股價在空頭走勢，或是屬於空頭走勢更弱的一種，就是殺多盤 (殺多區)；第四個，殺多是否結束，因為股價不會一路殺，總會殺多結束，然後開始轉強，這些用『指標』就可以很明顯的看出來，股價在空頭走勢的股票怎麼翻多，如何研判多頭的股票甚至軋空的股票，什麼時候走弱。所以要掌握先機，要猜這檔股票要轉強還是轉弱，就可以用指標來研判。

第二，股價在什麼位置的時候，指標就會怎樣的表現，這就叫「指標 K 線」，也就是把指標還原到 K 線，這樣就可以領先知道，以威廉指標來說，只要沒有過中線 (多空分界點) 就會一路受壓，直到有一天，突破中線、突破 50，就會空頭抵抗，突破容易空頭抵抗，跌破容易多頭抵抗。舉例友達，指標在前一天 3 月 10 日，跌破 50 這個多空強弱點，跌破 50 後第二天就會多頭抵抗，所以在 18.3 沒有跌破以前，友達只是回檔。從威廉 K 線來看，必須要站回中線 19.02，只要再站上 19.02，它就會繼續轉強，但是必須守住 18.25，收盤價不能跌破，守住 18.25 再站上 18.6 以後，友達就會繼續轉強。這就是指標的應用，把指標跟 K 線結合，在操作上就有所依據、有所本，知道要守哪裡，突破哪裡要轉強，所以在操作的時候，心裡就有底，就不會用猜的。

雙指標選股，再與市場流行的方向同步

謝佳穎表示：KD 和 RSI 比較適用短線，所以不能拿 KD、RSI 來選波段的股票，因為他是短線；而 MACD 則是比較中線，是用在選偏波段的股票。所以我們在選股的時候，其實是可以兩個去搭配，第一個先從波段，也就是中線指標先做選股，選完以後要追蹤，舉例來說用波段選出股票可能 100 檔，這 100 檔裡面，要再利用這個禮拜有轉強的短線指標來選，比如說 KD 或 RSI 再去選，選完以後，再將兩個做交叉重疊比對，這表示上禮拜選出波段股票開始轉強，這禮拜選出的短線股票也轉強，這兩個結合起來，所以我們在選股的時候就可以做搭配。而指標要能夠突破盲點一定要懂得控盤點，控盤點掌握住了，再來波段和短線的觀念有了，第三個就是要跟市場流行方向同步。所以謝老師聊到同學每次都會問他，最近到底要選什麼股? 謝老師表示: 選股票是技術面，但最好跟目前市場流行的方向同步。例如有一檔股票還不錯，本益比很低，本益比很低代表股價不是在高檔，獲利能力也不差，那為什麼股票都不會漲? 理由很簡單，因為它不是現在市場流行的主流所以不會漲，更多精彩的專訪內容可點選 https://youtu.be/WQvRPLj3gQ4 觀看。

來源：《理財周刊》1077 期

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