中華電OTT平台3年後用戶數破400萬 拚當國內霸主

中華電 (2412-TW) 旗下影音平台 Hami Video 今 (15) 日推出 C@T 網紅館，董事長謝繼茂表示，目前數位匯流平台 MOD 與 Hami Video 用戶數共約 245 萬戶，目標 3 年後要攀升至 400-500 萬戶，並將有機會登上國內霸主。

台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠曾喊話，旗下 myVideo 要成為台灣最大 OTT 平台，對此，謝繼茂回應，各家業者都把 OTT 霸主當成共同目標，以國內市場來看，會員數至少需 400-500 萬戶才能當上 OTT 霸主，加上國際 OTT 競爭者強大，因此合作、廣結盟相當重要，目前 MOD 已與 MOD 合作，後續也與其他國際 OTT 業者合作中。

目前中華電 MOD 約有 206 萬用戶，Hami Video 付費用戶則有 45 萬，其中 MOD 預計今年增加逾 10 萬戶，年底達 220 萬戶，Hami Video 目標年底超過 50 萬戶，看好 3 年後可達到霸主用戶數目標。

MOD 業務拓展方面，謝繼茂表示，4K 機上盒申裝量達 100 萬戶，且看好今年東京奧運上路後，除能衝刺 4K 機上盒用戶數外，拚吸引 30-40 萬用戶新增加值服務，加上去年東奧的成長動能延續至今年，看好 MOD 今年營收、獲利將優於去年。

MOD 數位匯流事業處副總林茂興補充，MOD 於 2019 年順利虧轉盈，去年稅前盈餘上億元，看好今年 MOD 在東奧加持下，目標全年稅前盈餘成長 2 倍以上。

中華電今年整體資本支出 431 億元，其中網路資本支出 159 億元，謝繼茂表示，今年持續擴大、加速 5G 網路建設，預計下半年行動資本支出再增加數十億元，不過會適時變動其他項目，整體資本支出不會增加。

5G 用戶數方面，台灣大宣布已突破 60 萬戶，且為首家人口涵蓋率超過 50% 的業者，對此，謝繼茂回應，人口涵蓋率與基地台建設密度有關，且各家都在 5G 網路建設進行競賽，另外，中華電 5G 用戶數遠超過台灣大，預計 6 月 5G 用戶將超過百萬、年底挑戰 200 萬戶。