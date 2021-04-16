〈美股熱門股〉QS遭看空跌逾12% 拖累多檔電動車股 輝達、超微大漲逾5%

QS 遭 Scorpion Capital 看空，重挫 12.24%

QuantumScape(QS-US) 周四（16 日）在 Scorpion Capital 發布最新看空報告後，股價跳水 12.24%，每股收 35.85 美元。

Scorpion Capital 表示，QS 對其產品的許多說法錯誤，例如 15 分鐘內可快速充電至 80%，根本與 SPAC 的詐欺沒兩樣。隨即 QS 立刻在推特上發文澄清，並提供數據說明。

TuSimple、Nikola 等多檔電動車股下跌

投資人對綠色浪潮的美好期待正在淡化，且 QuantumScape 遭機構發布看空報告，都引發投資人焦慮。電動車和電動卡車、以及充電設備製造商股價周四都下跌，包括、Nikola(NKLA-US)、Canoo(GOEV-US)、Fisker(FSR-US)、Lordstown Motors(RIDE-US)、掛牌首日的 TuSimple(TSP-US)，以及 Blink Charging(BLNK-US)。

有分析師警告，由於全球鬧晶片荒，生產計畫可能放緩。比起電動車業巨擘的潛在的營收，投資人更關心的是估值。

輝達擴張市場計畫前景可期，上漲 5.63%

輝達 (NVDA-US) 周四股價上漲 5.63% 至每股 645.49 美元，Raymond James 看好輝達，將評等從優於大盤上修成「強力買入」，目標價從 700 上調至 750 美元。

Raymond James 分析師 Chris Caso 表示，新的 Grace 伺服器 CPU 是擴張整體潛在市場的規畫，不用再依賴現有市場，也增加股票溢價倍數的動能。短期來看，由於全球晶片短缺，需求不會是輝達的問題，從長遠來看，輝達的表現比其他公司還好。

分析師看好 AMD，股價上漲 5.68%

AMD(AMD-US) 周四股價上漲 5.68% 至每股 83.01 美元，Raymond James 分析師看好發展前景，給予優於大盤評級，目標價為 100 美元。

分析師 Chris Caso 將 AMD 今年股價回落歸因於英特爾的製程改善，不過他不看好英特爾的代工計畫，認為英特爾不可能重獲晶片優勢地位，生產仍舊落後 AMD。Caso 表示，依照目前來看，至少到 2024 年，AMD 與代工合作夥伴台積電都有優勢。