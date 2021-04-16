〈新股IPO〉特斯拉、谷歌自駕卡車勁敵！TuSimple上市首日募得10.8億美元

特斯拉與谷歌自駕卡車勁敵 TuSimple (TSP-US) 周四 (15 日) 正式於那斯達克交易所 IPO ，以高於 37 美元發行價的價格上市，共籌集 10.8 億美元，市值約 85 億美元。

TuSimple (TSP-US) 周四開盤後股價一度下跌 17% ，之後跌幅收斂，股價回到 40 美元，終場持平作收。資料顯示，該公司以每股 40 美元的價格出售近 3400 萬股，市值為 84.9 億美元，其中對外出售 2703 萬股，對股東出售 676 萬股。

TuSimple 表示，該公司擁有的自駕卡車技術有能力顛覆全球規模 4 兆美元的貨運市場，目前已取得 Navistar (NAV-US) 的 5700 輛自駕卡車訂單 。

TuSimple 還與近年積極發展電動車的福斯汽車關係密切 ，該公司正與福斯卡車運輸子公司 Traton 合作。Traton 正在收購 Navistar，以進軍北美市場。

TuSimple 的其他合作夥伴還包括加拿大國家鐵路、 柴油引擎巨頭 Cummins (CMI-US)，以及運輸服務 Penske (PAG-US)。

TuSimple 說，使用 AI 平台的自駕卡車預計 2024 年正式投產，現階段美國和中國已有 70 輛自駕卡車上路。TuSimple 自駕科技使用 Aeva Technologies (AEVA-US) 提供的光學雷達 (LiDAR) 技術。

TuSimple 主要競爭對手包括特斯拉 (TSLA-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) ，以及谷歌旗下自駕子公司 Waymo ，電動卡車是上述公司重要開發策略之一。

由 Google 的前自動駕駛工程師創立的 Aurora 也是 TuSimple 貨運領域的主要競爭對手之一，Aurora 已和 Volvo 宣布合作，背後還有南韓現代集團以及亞馬遜的支持。

TuSimple 透露公司存在監管風險。該公司大股東之一為新浪董事長曹國偉的 Sun Dream 公司，Sunn Dream 投資 TuSimple 曾在 2017 年引來美國海外投資委員會 (CFIUS) 的調查。