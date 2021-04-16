三大利多 別預設台股高點

隨著台灣股市持續上漲並屢創新高，不少人紛紛喊出台股已經過高，該在 17,000 點反向放空台灣股市。「鉅亨買基金」認為台股有出口將繼續暢旺、基本面超強與對抗流動性風險能力高三大優勢，堪稱新興市場的超級模範生。不應該因為台股接近新的整數關卡便調整策略，買進並耐心持有才能迎來豐碩果實。

1. 美國要提高產能，台灣出口將受惠

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

隨著疫苗施打人數增加，美國製造業與服務業採購經理人指數都先後回到榮枯分水嶺之上。加上先前三輪紓困，目前美國家庭儲蓄金額高達 2.4 兆美元。一旦疫情結束，報復性消費潮將大幅推升整體需求，產能利用率也將因此大幅升高。從上圖可看出，當美國產能利用率提升時，台灣出口訂單年增率往往也跟隨升高。目前美國產能利用率只有 73.8%，預料將於未來數年回升到 80% 以上，台灣出口至少將有好幾年的好光景。

2. 遠優於其他新興市場國家，台灣基本面超強健

根據各家投資機構預估，台灣今年預估經常帳餘額佔 GDP 比重為 13.3%、財政收支佔 GDP 比重為 - 1.2%，兩者相加為 12.1%。其他主要新興市場國家大多受到鉅額的財政赤字影響，兩者相加都為負值，只有受惠於石油價格高漲的俄羅斯與出口同樣暢旺的韓國，仍能保有 1.6% 與 0.3%。一樣要買新興市場國家，當然選擇受惠於出口超強而保有大量經常帳餘額，且政府支出又控制在較安全範圍的台灣。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/14。料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。採 MSCI 新興市場指數主要組成國家。

3. 家底有夠厚，對抗熱錢衝擊能力高

資料來源：Bloomberg、中華民國央行，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。台灣外匯存底加計換匯交易與外幣拆款餘額。排序按照外匯存底可支付進口月份數高低。

新興市場股市容易受到國際熱錢流入而快速上漲，但熱錢猶如雙面刃，當美元流動性降低時，熱錢撤出會造成匯率貶值與股債市下跌。因此，挑選新興市場股市時，對抗海外美元流動性變化的能力也是考量重點。台灣外匯存底金額為 6,380 億美元（加計換匯交易與外幣拆款餘額），遠高於近三個月進口金額 840 億美元。單靠外匯存底，台灣便可支付未來 23 個月的進口所需，只低於能源生產大國的沙烏地阿拉伯與俄羅斯。若從未來一年到期外債佔外匯存底比重來看，巴西、墨西哥都處於危險範圍，若美元供給減少，央行外匯存底可能快速下滑，並引發新一輪貨幣拋售風險。而未來一年到期外債金額只有 9,900 萬美元的台灣，風險超低。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利多未出盡，台股基金持續買進

隨著疫苗施打人數增加，美國可望率先走出經濟衰退，歐洲日本將於下半年跟上，全球需求復甦有助台灣出口成長。加上美中對抗，台灣可享受到供應鏈重組的好處，台灣經濟與股市都可望見到數年的好光景。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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