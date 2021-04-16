凌巨Q2產能利用率近滿載 訂單最遠看到年底

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 去年受疫情拖累營運，加上認列設備資產減損，去年仍虧損，展望今年，凌巨表示，近期工控、車載產品需求回溫，第 2 季產能利用率維持滿載高檔，訂單能見度最遠可看到年底，近期也調整部分產品價格。

凌巨主攻中小尺寸面板商機，近年持續降低消費性產品營收比重，擴大布局少量多樣的客製化工控、車載市場，目前凌巨工控、車載營收占比已達約 5 成、3 成，隨著全球景氣回溫，第 2 季工控、車載需求強勁。

展望未來，凌巨表示，今年以來產能利用率維持近滿載，雖然短期零組件缺料嚴重，但皆已事先備妥零組件因應，可望確保供給到第 3 季，訂單最遠已看到年底，今年營運將較去年大幅改善。

隨著近期面板漲勢強勁，凌巨也證實，首季向客戶協調調整產品價格，個別產品漲幅不同，第 2 季將再視市場狀況，進一步與客戶協調。

凌巨去年受疫情影響，加上第 4 季提列 3.53 億元資產減損，拖累全年仍虧損 10.9 億元，每股虧 2.47 元，不過近期在車廠需求回溫、產品報價提升下，法人看好，凌巨首季已接近損平狀態，全年將有機會轉虧為盈，凌巨首季營收則達 21.95 億元，季增 7.8%、年增 40.8%。