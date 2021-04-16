長榮航獲安全旅遊戳記認證 搶搭商務旅行復甦商機

長榮航 (2618-TW) 繼日前獲評為全球前二十防疫最佳航空公司後，今 (16) 日再獲世界觀光旅遊委員會 WTTC 安全旅遊戳記認證，由台北市政府舉辦授證典禮，象徵長榮航正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

長榮航預料，航空市場恢復依序將是商務旅行、探親求學再到觀光旅遊，因此，振興 MICE 產業是當前要務。

此次長榮航與台北市眾多防疫有成的 MICE 產業業者取得 WTTC (World Travel & Tourism Council) 國際認證，形成安全旅遊接待服務鏈，不僅與國際接軌，也可增加台北市和長榮航在全球的能見度，有助吸引國際 MICE 活動來台北舉辦，共同為台灣觀光旅遊業者取得商機。

長榮航進一步說明，隨著各國開始施打疫苗且邊境逐漸解封，全球觀光旅遊的指標性組織 WTTC 特別創立安全旅遊戳記計畫 (Safe Travels Stamp)，目前全球包含台北市在內已有超過 250 個城市加入，北市觀光傳播局自 2 月開始推動 MICE 安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得安全旅遊戳記的認證。

在台北市政府嚴格的查核下，長榮航各項防疫措施和規範皆符合最新的全球衛生標準，因而順利獲得 WTTC 安全旅遊戳記認證。

長榮航強調，在後疫情時代將更著重在零接觸服務的研發，目前逐步推廣人臉辨識登機，也加入試行數位驗證平台，以加速確認旅客健康資訊。

長榮航今年初已獲得澳洲航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 評定為全球前二十防疫最佳航空公司，並獲得該機構防疫最高等級 COVID-19 防疫七星級認證，是台灣唯一獲得此榮譽的航空公司，也是台灣第一家獲得 WTTC 安全旅遊戳記認證的航空公司。