〈花旗消金撤台〉花旗退出台灣消金市場 喊話卡友出售前權益不變

花旗宣布將退出包含台灣在內等 13 個市場的消金業務，不僅金融圈震撼，更讓卡友、財管與房貸等客戶吃驚，憂心權益受損，對此，花旗 (台灣) 銀行強調，在出售前將確保所有客戶權益不變。

花旗 (台灣) 銀行聲明強調，總部出售部分市場消金業務，時間表尚未確定，換言之，在此期間，銀行的消金營運不會有任何變動，也會確保消金客戶所有權益不變。

以信用卡來說，花旗現有的 286 萬名卡友，在花旗與接手買家完成交易前，仍可根據信用卡權益條款，享有應有的回饋與優惠；存款戶包括優利存款等，同樣照原本既定的遊戲規則進行。

銀行主管說，通常接手的新買家銀行，為順利承接賣家既有的客戶與市場資源，避免客戶大舉流失，對於賣家原有的明星產品既有的優惠通常不會輕易更動。例如，2017 年接手澳盛消金業務的星展銀行，旗下的「飛行卡」至今仍維持里程數終身有效的優惠，以此留住卡友。

屢次在信用卡市場創造話題的花旗銀行，除了與威秀合作的明星商品「饗樂生活卡」外，還包括主打現金回饋的花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡，近期為拉抬信用卡量，更祭出 Airpods 作為首刷禮。