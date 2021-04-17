Fed研究報告：疫情造成企業倒閉數低於預期 對失業率影響小

據美國聯準會（Fed）研究，在新冠疫情大流行的第一年，美國僅不到 20 萬間企業倒閉，比最初預期的還少，因此對失業率的影響可能相對較小。

該數字與早期商業街將門可羅雀的預測形成鮮明對比，當時多數美國小型企業擔心自己撐不下去。

在美國每年約有 60 萬間企業倒閉，其中大多數是小型企業，研究人員估計，從去年 3 月至今年 2 月，這一數字將會高出 1/4 至 1/3。

預計包括理髮院、美甲店等從事密切接觸服務的公司中，會有超過 10 萬家公司倒閉，Fed 表示這些產業是受疫情衝擊最嚴重的行業。

研究員也指出，外送餐廳、雜貨與戶外休閒公司遭受的影響似乎較少，抵銷了那些以服務為導向企業受到的影響，因此結果顯示，企業倒閉對整體經濟的衝擊小於一開始的預期。

研究表示，許多行業的退出率可能低於正常水準，退出的企業似乎在美國就業人數中占的比例較少。

這是一份對經濟復甦發出積極信號的研究，Fed 官員認為，大部分潛在的永久性損害得以避免。先前的研究曾預計，疫情會導致約 40 萬家小型企業倒閉。

人口普查與其他調查陸續反映一些繼續經營公司所面臨的壓力，Fed 研究員表示，隨著情況逐漸恢復正常，如果銀行、房東與債權人給予企業和租戶的彈性降低，可能會有更多公司破產。

然而這項研究沒有考慮到倖存下來的公司仍在裁減員工、縮減工作職缺，有數百萬人仍受失業之苦，也沒有考慮到占某些族群在受衝擊最深的行業中，蒙受不成比例的損失。

不過這份報告確實為疫情過後受創的經濟點出潛在機會，並表明小型企業比預期的更有彈性，而且有效受到保護貸款計畫（PPP）與其他政府援助貸款的支撐。