台積電上修展望、花旗消金撤台、證交稅創新高 本周重要大事回顧

晶圓代工大廠台積電本周召開法說，看好未來晶圓代工產值、需求同步增加，除大幅上修資本資出外，也上修營收成長目標，同時因應今年董事改選，被提名人名單出爐，宏碁創辦人施振榮將卸任獨董一職，另一方面，外商銀行花旗拋出震撼彈，將退出台灣等 13 個國家地區消金業務，而台股本周再度改寫歷史新高，財政部也統計 3 月證交稅創下歷史新高，以下是本周大事回顧：

台積電法說 需求強勁上調今年美元營收至成長 2 成

晶圓代工龍頭台積電 15 日召開法說，同步上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工及台積電本身美元營收成長預估，台積電預期，今年晶圓代工產值將成長 16%，台積電美元營收將成長 20%，分別優於前次預估的 10% 及 14-16%，並透露各平台及先進製程需求都比 3 個月前更強勁。

另一方面，由於 5G、高效運算等應用趨勢推升，台積電因應未來需求成長，決定調高今年資本支出至 300 億美元，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

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台積電法說九大重點 一次看懂

台積電董事改選 10 位被提名人名單出爐 施振榮今年將卸任獨董

晶圓代工龍頭台積電今年股東會將改選董事，16 日也宣布 10 位董事被提名人，除 2000 年來即擔任獨立董事的宏碁集團創辦人施振榮，今年將卸任獨董外，其餘人選全數沒有改變，同時台積電也提名美國麻省理工學院校長拉斐爾 ‧ 萊夫為獨董候選人。

花旗擬出售台灣在內 13 市場消金業務

花旗集團 15 日宣布擬退出包含台灣在內等 13 個消金市場，集中火力在香港、新加坡、阿聯與倫敦等地，對此，花旗 (台灣) 也發布聲明強調，將重新定位發展策略，整合資源發展企金、貿易、金融市場等業務。

花旗 (台灣) 則進一步表示，集團擬出售包括台灣在內的消金市場，目前還沒有確定的時間表，換言之，這段期間內對於消費金融營運業務不會有任何變動，也不會對員工與客戶權益有所有影響。

美財政部公布報告 台灣達「匯率操縱國」標準

美國財政部 16 日發布匯率報告，台灣達到「匯率操縱國」的門檻，但並無足夠證據可以做成操縱匯率的判定，匯率操縱國共有三個條件，包括對美國貿易順差超過 200 億美元、外匯干預超過國內生產毛額 (GDP) 的 2%、對全球經常帳順差超過 GDP 的 2%。

美國財政部在去年 12 月川普政府最後一份匯率報告中，首次將瑞士和越南列為匯率操縱國，不過這次美國財政部並未明確指明台灣、瑞士和越南為匯率操縱國。

飛騰利空襲擊 世芯喊話全年仍維持成長

ASIC 業者世芯 - KY 受美國出口管制規則變化，自 4 月 8 日起全面停止出貨飛騰，公司評估將影響今年營收 25%，但仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%。

世芯統計，飛騰去年占營收約 39% 為最大客戶，不過，由於飛騰晶片停止量產，估影響全年營收 25%，而市場原預估，世芯今年營收將首度突破 100 億元，年增幅至少 45%，如今財測僅剩 85 億元，年增幅將大幅收斂至 20%。

針對飛騰一事，世芯強調，將維持一貫立場，在合法規定下進行商業行為，不過仍沒有放棄與飛騰合作，將持續與供應商、律師討論，期望讓飛騰晶片重返量產。

南科廠商施工不慎 14 日台積電等多家科技廠生產受影響

晶圓代工龍頭台積電 14 日傳出晶圓十四 P7 廠跳電消息，主因是南科超高壓變電所電纜異常致使廠區停電，而該廠主要製程為 16 奈米廠，台積電表示，跳電期間也以柴油發電機復電，並與台電合作全力恢復正常供電。

據調查，南科跳電事件主因為啟碁南科廠建廠工程外包廠商施工不慎，挖斷台電管線所致，另外根據南科管理局資料顯示，園區跳電影響包含台積電、聯電、群創、彩晶、南茂、康寧等科技大廠都受到波及，不過廠商也及時啟動壓降、不斷電系統，評估對生產狀況影響有限。

台股交投熱絡 3 月證交稅 220 億元再創歷史新高

台股交投熱絡讓證交稅創下三大新高，包括 3 月稅收 220 億元、前 3 月稅收 559 億元，分別創下歷史與同期新高，累計前 3 月成交值則達 4007 億元，也寫新高紀錄。

台股首季大漲 1698 點，吸引大戶、散戶蜂擁進場，交易人數雙雙創新高，單月平均成交值衝上 3763 億元，較去年同期增加 83%；累計前 3 月成交值 4007 億元、年增幅 1.15 倍。