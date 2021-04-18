路透稱螞蟻集團正探索讓馬雲放棄控制權的方式 公司否認

據《路透》引述消息來源報導，指螞蟻集團正研究讓創辦人馬雲「剝離持有的股份」及「放棄控制權」的各種方式，以試圖緩解來自中國監管機構的壓力，但隨後遭到螞蟻發言人否認。

螞蟻發言人在聲明中表示，集團從未與任何人討論過剝離馬雲在集團持股的議題。

知情人士表示，中國央行和銀保監會的官員在 1 月至 3 月期間，分別與馬雲和螞蟻集團舉行會談，討論了馬雲退出的可能性。螞蟻集團似乎認為，這樣做或許可以使中國當局停止針對螞蟻業務的整改。

早前已有報導指出，馬雲在 11 月與監管機構的會議上，表示願意將部分螞蟻移交給中國政府。

報導稱，螞蟻希望將馬雲價值數十億美元的股份，出售給螞蟻或其子公司的投資者，如此就無需涉及任何外部實體。但有消息人士稱，在與監管機構進行討論時，馬雲被告知不允許將其股份出售，而必須完全退出。消息人士稱，另一種選擇是將其股份轉讓給隸屬於國家的中國投資者。

知情人士表示，任何舉動都需要北京的批准。

螞蟻集團先前在中國、香港上市計畫突然遭暫停，當局要求整改。近日，阿里巴巴集團還因濫用其市場主導地位，而被中國政府處以創紀錄的 182 億元人民幣罰款。