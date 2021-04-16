〈陸港盤後〉喝酒行情再現 拉升上證收高 本週外資大買250億人民幣

週五 (16 日)A 股三大指數開高震盪走高，黃金、醫美、旅遊酒店等類股漲幅較大，一度支撐指數在平盤之上遊走，不過之後基金熱門概念股、數字貨幣、海南、農業等類股回檔，拖累三大股指相繼翻黑，而創業板指更是受到新能源、半導體類股下滑的拖累跌幅較重。

午盤後，煤炭、白酒、汽車類股轉強，帶動上證、深證接連由黑翻紅收漲。今日成交量能略為擴大，但仍不到 7000 億人民幣的水準，滬深兩市成交金額達 6922 億人民幣，日增接近 5%。

港股方面，美股走揚帶動港股開高，不過中國不如預期的 GDP 成長率，再加上 A 股下滑，拖累港股一度拉回至平盤之下，便一路在平盤附近震盪。午盤後，吉利 (175-HK) 公布極氪品牌首款量產車 Zeekr 001，股價狂飆，加上電信、科技類股走揚，市場人氣回溫，推升港股走勢。

今日電信類股表現強勢，因野村報告指出中國電信業最差的時間已過去，中國移動 (941-HK) 大漲 3.02%、中國電信 (728-HK) 上漲 2.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.81%，報 3426.62 點；科創 50 指數上漲 0.83%，報 1274.7 點；深證成指上揚 0.3%，報 13720.74 點；創業板指下滑 0.26%，報 2783.37 點。

本週上證綜指下跌 0.7%，科創 50 指數小漲 0.26%，深證成指下滑 0.67%，創業板指幾乎平盤。

恒生指數上漲 0.61%，報 28969.71 點、恒生科技指數上漲 1.1%，報 8232.13 點。

北向資金進出方面，週五北向資金買超人民幣 71.52 億元，其中滬股通買超人民幣 33.13 億元，深股通買超人民幣 38.39 億元。本週北向資金合計買超 247.09 億人民幣。

法人觀點

東吳證券認為，A 股整體還是在震盪中緩慢修正的節奏，但 A 股要像前兩月般的大跌可能不易出現，只是要大漲也不容易。不過在高檔震盪中，個股的活躍度並不算差，如有色、煤炭、鋼鐵這些法人青睞的類股，或次新、高送轉這些遊資偏好的類股，都有不錯的短線機會，搶短時請設好止損。