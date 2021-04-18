高收債搶進時機到 4月債券ETF除息潮起跑

下周 (4/20 起) 台股掛牌債券 ETF 新一波除息大賽起跑，今 (2021) 年以來，債券型 ETF 的報酬表現，以高收益債、中國政金債表現最優異，國泰 1-5Y 高收益債 ETF（00727B）基金經理林盈華建議，在景氣回溫、違約率降低之際，加上股市狂熱不斷創高，可適度在投資組合中納入債券資產，定期領息外還能賺取大波段的可觀價差。

債券 ETF 除息潮自下周起起跑，光是 4/20 就有富邦科技、元大投資級公司債、中信高評級公司債、國泰 1-5Y 高收債、群益道瓊美國地產等多達 30 檔 ETF 除息；4/21 則有 FH 美元信用債 1-5Y、FH 中國政策債、FH 次順位 IG 金融債、FH 公司債 A3；4/22 還有台新 JPM 新興債、第一金金融債 10+、FT10-25 年公司債、台新美元銀行債、新光中國正金綠債、新光中政金綠債 + R、FT1-3 年美公債等將進行除息。

台灣投資人最愛的高收益債券基金，不僅能滿足「存基金、領配息」的長期投資人需求，而多數人著眼於較高的配息率，但卻少有人知道，只要時機對了，其實債券還能創造一年雙位數報酬。

觀察今年以來債券型 ETF 的報酬表現，可以發現多為高收益債、中國政金債，並由國泰 1-5Y 高收益債 ETF 超前其餘各檔 1% 以上奪冠勝出。

林盈華表示，今年以來高收益債 ETF 表現突出其實並不令人意外，因為疫苗開始大規模接種，經濟加速解封，景氣步上復甦軌道，市場樂觀預期未來企業獲利持續回升，帶動高收益債信用利差收斂。此外，高收益債發行人所面對的營運衝擊已較去年同期大幅降低，企業利息支付能力及財務結構已大幅改善，預期違約率將持續走低。

根據國際信評機構 Moody’s 預估，2 月份美國高收益債違約率為 6.6%，預期第 4 際就將迅速大幅降至 3% 以下，特別是疫情受害產業，如能源、運輸等高收債，隨景氣回溫及市場風險情緒走好，利差有較大收斂空間。此外，由於高收益債平均存續期間較短，對利率波動的敏感度較低，加上有高利差特性，在殖利率彈升階段所承受的利率風險相對較低，故開始吸引全球資金瘋湧入高收益債市。

從過去歷史經驗來看，高收益債違約率達高峰值後，不僅資金會瘋湧入，高收益債指數往後 1~3 年報酬表現更是能高達雙位數的漲幅；根據 Bloomberg 統計，過去 20 年來，高收益債券違約率大多在 5% 以下，但 2002 年、2009 年違約率分別飆高至 9%、12% 後，景氣回溫，違約率驟降，立即就迎來高收益債的春天行情，隔 1~3 年漲幅平均高達 22%~43.6。