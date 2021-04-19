華爾街多頭：到7月美股有望達到4500點 較目前再漲8%

隨著美國股市近期再度創下歷史新高，華爾街最大的多頭之一的投資管理公司 Ferrated Hermes 首席股票市場策略師 Phil Orlando 也上修了對美股的預測，他認為標普 500 指數有望在 7 月就達到他所設定的年底目標價 4500 點。

Orlando 在接受媒體採訪時表示，隨著經濟成長和企業獲利增加的趨勢來看，股市有望提前升至他所設定的年底目標價 4500 點，較當前水平再漲 8%。

上週，Ferrated Hermes 將今年的 GDP 預測上調至 6.4%，高於先前預估的 6.1%，主因是美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困計畫將帶來正面影響。

「如果我們的 6.4% 的預估是正確的，那將會是自 1984 年以來美國最強勁的全年 GDP 增長。」Orlando 說道。在 1984 年的 GDP 成長率為 7.2%。

隨著美股財報季續跑，到目前為止，Orlando 樂觀看待企業財報表現。他指出，第一季的獲利表現非常強勁，有望較去年同期增長 30%。業績的衰退已然結束。在第二季，將會充分受惠於某些財政刺激措施，獲利有望達到去年同期的兩倍。

不過，Orlando 對於今年下半年美股的走勢相對謹慎，因為他認為基建案和通貨膨脹相關的不確定性將帶來影響。他表示，這些風險可能會給股市造成壓力，進而並引發修正。

Orlando 說道：「到了夏季結束時，我們可能會看到核心個人消費支出物價指數上升約 2.5%，問題是它是否會就此趨於平穩，然後開始正常化。是聯準會說法中的暫時現象，抑或是已經種下了通貨膨脹續升的種子? 我們目前並沒有答案。」

目前，管理著超過 6190 億美元資產的 Orlando 沒有採取任何大動作。他堅持能受益於經濟重啟的類股，以及股市在今年大漲的看法。他點明了金融、能源、非必需消費品、工業、小型股和國際股，並著重新興市場。