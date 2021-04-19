全球高額儲蓄達54兆美元 有望推動疫情後消費支出

新冠肺炎疫情爆發以來，多國政府實行封鎖措施以應對疫情，民眾被迫待在家中。據信評機構穆迪 (Moody's) 的數據顯示，全球各國消費者已經累積了約 54 兆美元的儲蓄，並且在經濟前景轉好的情況下，有望在疫情後帶來強勁消費支出。

隨著疫苗接種持續，許多地區進一步放寬防疫封鎖限制，零售門市、酒吧和餐廳等場所重新開放，消費者信心大幅上升。據美國經濟研究聯合會 (Conference Board) 數據顯示，全球消費者信心指數創下了自 2005 年有數據以來的歷史新高，此外，全球所有地區的消費量均出現了大幅上升。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，疫情期間大量需求遭到壓抑，再加上超額儲蓄，以即各國疫苗接種持續，有望帶動全球消費支出激增。已開發國家中的超額儲蓄金額最高，特別是北美和歐洲，這些地區實行了大規模的封鎖，且政府當局的支出很高。

穆迪估計，僅美國地區，家庭就積累了超過 2 兆美元的超額儲蓄。該機構指出，若消費者花將三分之一的超額儲蓄拿來花用，將有望帶動今明兩年的全球 GDP 成長約 2 個百分點。

巴克萊 (Barclays) 經濟學家 Silvia Ardagna 預計，美國今年的家庭支出將成長相當快速，而英國地區的成長幅度將有所下降。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 先前曾表示，如今美國家庭滿手現金，估計美國家庭已經積累了超過 1.5 兆美元的超額儲蓄，到 2021 年年中，此一數字應該會上升到約 2.4 兆美元。