北區國稅局去年查獲34件預售屋交易補稅案 新竹就有16件

為遏止不當炒作，政府緊盯預售屋交易，北區國稅局去年就查獲 34 件預售屋補稅案件，補稅金額共 243 萬元，其中光是新竹一帶就有 16 件。

根據北區國稅局統計，去年所查獲的 34 件預售屋補稅案，其中新竹就有 9 件、竹北 7 件，而基隆、新莊、竹東各有 3 件，桃園、三重、新店各有 2 件，板橋、中壢與羅東各 1 件。

北區國稅局局長王綉忠表示，個人交易預售屋所賺取的價差屬財產交易所得，依規定應併同其他類所得，報繳年度綜合所得稅，而北區國稅局轄區，2019 年內曾查獲有 4 人共同出資購買新北市預售屋，並在同年 11 月 1 日轉讓，但卻未依規定申報。

王綉忠說，根據查得的轉讓契約書、收付價金、取得預售屋權利所支付必要成本等相關資料，計算出這 4 人轉讓預售屋，其財產交易所得共 1600 萬元，但因尚未屆 2019 年綜所稅申報期間，因此已輔導這 4 人應在規定期間內結算並辦理申報。

根據北區國稅局統計，2017 年共查獲 61 件屆期未申報、2018 年則有 41 件屆期未申報，去年雖仍有 34 件屆期未申報，但整體來看，轉讓預售屋且屆期未申報交易所得稅案件有逐年減少趨勢。