Q2 DRAM漲幅再擴大 估達18-23%

研究機構 TrendForce 研究指出，雖然目前第二季 DRAM 合約價還未完成議定，但就已擬定的交易來看，預估整體 DRAM 均價漲幅將自原先的 13-18%，上調至 18-23%，而實際漲幅依照 DRAM 原廠產品比重不同，也有差異。

目前正值 DRAM 原廠與各大 PC OEMs 議定第二季合約價的關鍵時期，據現在已擬定的交易，以主流模組 DDR4 1G*8 2666Mbps 均價來看，其季漲幅已接近 25%，超出原先 TrendForce 預期的近 2 成，與該產品別高度相關的 Server DRAM 價格漲幅也同步擴大。

TrendForce 指出，第二季 PC DRAM 合約價漲幅較原先預期更高的原因，主要還是各大 PC OEMs 的積極生產目標，加上第二季為筆電生產旺季，筆電生產總量季增 7.9%。另一方面，各國施打疫苗普及率仍低，筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動，將使 PC DRAM 價格漲幅再擴大。

除 DRAM 原廠供給依舊吃緊外，第二季受惠企業對 IT 投資轉趨樂觀，Server DRAM 買方採購力道較原先預期更強勁，除使第二季需求再擴大，也進一步提高 Server DRAM 買方合約議價難度，尤其以 DRAM 寡占市場特性來看，原廠將具備更高議價優勢。TrendForce 將第二季 Server DRAM 合約價近 2 成的季漲幅，修正上調至 20-25%。