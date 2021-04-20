〈百貨戰母親節大檔〉精品、服飾買氣優預期 新光三越訂10%成長目標

百貨龍頭新光三越今 (20) 日宣布，母親節檔期將在 4 月 22 日開跑，由於今年以來精品買氣暢旺，且初夏購物節業績表現優於預期，目標母親節檔期業績年增幅有望達 10%。

新光三越指出，初夏購物節業績大增 40%，優於預期約 20%，其中，精品買氣熱絡，而服飾類在去年的低基期下，成長幅度超過 50%，成為另一黑馬。

而一向作為母親節檔期的主力業種化妝品，在初夏購物節也有 20% 成長。

由於看好國內內需動能，周四登場的新光三越母親節檔期擴大推百貨獨家超級品牌日，一口氣聯手 40 大重量級品牌、以較去年翻倍的商品量，將連續 18 天於全台實體店、APP 線上線下同步展開強力促銷。

新光三越預估，母親節檔期有望較去年成長 10%，若加計初夏購物節業績，將有 20% 成長。

而遠東 SOGO 百貨同樣將今年母親節檔期的業績成長目標訂為至少 10%，預估可達 35 億元，SOGO 指出，全檔期僅 13 天，全館強打大家電滿萬元送 500 元，小家電滿 5000 元送 400 元，加上樓面加碼，回饋率最高達 15%，藉此拉抬新一波買氣。