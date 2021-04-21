〈中經院經濟預測〉台今年GDP估為4.8% 10年來最佳 景氣呈「內熱外溫」

中華經濟研究院今 (21) 日發布台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.8%，高於主計總處預測的 4.64%，屆時將是 2010 年以來新高，中經院院長張傳章說明，今年台灣景氣處「內熱外溫」情勢，不過，在比較基期因素影響下，成長率先升後降，上半年平均成長率有望突破 6% 達 6.13%，下半年成長率約為 3.61%。

張傳章指出，今年國內需求在民間消費和民間投資挹注下，貢獻 GDP 3.89 個百分點，其中，民間消費貢獻 2.29 的百分點、固定資本形成貢獻 0.90 個百分點；而國外淨需求對 GDP 貢獻 0.91 個百分點，主因商品與服務輸入由去年負貢獻轉為正向貢獻。

中經院估，民間消費成長在比較基期偏低情形下，有較佳表現，預計全年成長率 5.08%，並以第 2 季年增率 6.91% 為全年高點。

國內投資方面，隨著科技產業競逐、新商品開發應用，以及國內都更計畫等持續活絡，中經院預估全年成長率約 3.92%，各季成長率逐季下緩，其中，民間投資年增率約 4.38%。

出口方面，中經院指出，在海關商品貿易穩健成長帶動下，實質商品與服務輸出輸入年增率預估為 6.13%、6.22%，並預估國外淨需求全年規模約 3.27 兆元新台幣，年增率約 5.86%，將持續正向挹注經濟成長。

而物價方面，隨著全球經濟復甦，對商品與服務需求增溫，加上疫後短期內市場供需調整失衡，以及預期心理因素等因素，中經院辜全年消費者物價指數 (CPI) 年增率約 1.31%，高於去年的 0.24%，但仍低於央行設定的通膨防線 2% 下。

匯率方面，中經院認為，美國長期公債殖利率已有走升跡象，支撐美元指數走勢，不過，國內股市、房市行情續攀高峰，吸引外資或台商資金陸續匯入，使新台幣匯率續有撐，預估全年新台幣兌美元匯率平均匯價約 28.39 元，較去年的 29.58 元升值約 4.02%。

至於就業市場，隨著國內經濟成長走勢升溫，人力需求反轉回升，中經院估全年平均失業率約 3.7%，年減 0.15 個百分點。