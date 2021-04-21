〈智慧顯示展〉明基材今年逐季成長訂單看到Q3 產線去瓶頸再增產能

偏光板大廠明基材 (8215-TW) 董事長陳建志今 (21) 日表示，整體顯示產業景氣、需求續旺，偏光板產能持續滿載，目前訂單能見度已看到第 3 季，看好今年營運將逐季成長，也將持續透過產線去瓶頸，提升 5-10% 產能。

陳建志表示，今年不會有大型擴產計畫，但將持續去瓶頸，估今年可望再提升 5-10% 產能，同時也會持續朝高值化產品發展，包含 4K、大尺寸等，價格則依市場供需而定。

陳建志表示，隨著偏光板高值化產品逐步放量，加上非偏光板事業回溫，今年營收維持逐季成長目標，毛利率也可望逐季成長，今年訂單相對篤定，能見度可看到第 3 季，日圓、新台幣匯率也對較去年好，有助營運。

至於下半年有偏光板新產能，陳建志認為，因明基材產能相對較小，加上整體產業需求強勁、缺料問題，評估影響有限，將持續朝技術產品領先方向邁進。

明基材今參與 Touch Taiwan 2021 智慧顯示展，除了展示先進光學機能膜材料技術外，也推出居家娛樂、車用低反射護眼解決方案、Micro LED 無縫拼接一體黑光學膜、主動防窺技術、智慧調光綠建材等，鎖定醫療、零售、移動、育樂等應用。