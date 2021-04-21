〈焦點股〉面板報價漲不停 雙虎出柙大漲逾8%登10年新高

研調機構 Witsview 公布 4 月下旬面板報價，呈現連 11 紅，平均漲幅 6-10%，優於市場預期，32 吋、55 吋電視面板在這波漲價潮中，累計漲幅超過 1 倍，預期 5 月還會揚升，市場看好雙虎獲利將維持高檔。友達、群創今 (21) 日獲得買盤青睞，盤中放量大漲逾 8%，股價攀上 10 年新高，彩晶則亮燈漲停。

台股今天震盪走跌，不過，面板股仍是多頭焦點，友達 (2409-TW) 盤中一度勁揚近 9%，最高來到 29.25 元，創 2011 年初以來的新高；群創 (3481-TW) 同步漲逾 8%，最高衝上 27.6 元，寫 2011 年 6 月以來的高點；以中小尺寸面板為主的彩晶 (6116-TW) ，今日也直奔漲停價位，達 21.15 元，創 17 年來新高。

截至 12 點前，群創成交量已超過 52 萬張，位居台股上市個股之首；友達成交量也超過 33 萬張，為上市股第三大。

面板產業迎來最大產業週期循環，去年 6 月漲勢延續至今，已拉出連 11 紅的超強走勢，以 32、55 吋電視面板價格為例，去年 6 月下旬平均均價約 33、105 元，相比現在均價 83、215 元，漲幅高達 151%、104%。

集邦光電事業處表示，4 月電視、顯示器、平板等應用面板價格均較 3 月漲幅擴大，而依目前供需狀況分析，5 月面板價格可望持續漲勢，第 2 季在強勁需求支撐下，仍未看見面板價格有反轉趨勢，此外，下游廠商擔心零組件缺料、積極拉貨，同樣支撐面板價格不墜。

Touch Taiwan 2021 今日登場，雙虎均展出高階 MiniLED/MicroLED 解決方案。友達董事長彭双浪表示，室內 LED 顯示時代已經來臨，友達投入 10 年，現在要開始發光發熱，100 吋以上超大尺寸 MicroLED 將在今年底量產出貨。

群創則在 Touch Taiwan 中，展示不同尺寸的 PID 公共顯示器拼接而成一幅大型電視牆，呈現顯示技術在智慧零售、智慧移動、智慧醫療各場域應用的無限可能。群創也強化車載市場應用布局，本次展出智能防窺顯示器，無需外掛傳統防窺片。