東南亞、中國成長強 生達今年外銷營收貢獻可望提升

原料藥廠生達 (1720-TW) 今 (21) 日召開法說，總經理范滋庭表示，台灣市場穩定成長，國際化布局已見成效，今年中國抗生素針劑銷售量將持續擴大，東南亞則陸續增加銷售品項，預期今年外銷營收貢獻將優於去年。

生達外銷市場包括中國、日本、美國與東南亞市場，去年全年外銷營收 7.7 億元，年增 13.4%，占營收比重約 17.9%。范滋庭看好，由於中國人口多，醫藥潛在商機龐大，加上近年醫療政策改變，有利公司搶進，至於東南亞則還在耕耘階段，預期中國、東南亞市場將成今年成長主要動能。

中國市場方面，范滋庭表示，抗生素針劑銷售持續擴大，另外醫療政策改變，藥品審查時間縮短，目前已送件糖尿病與性功能障礙藥品，以及即將送件申請漸凍人藥品，三項藥品有機會明年取得審查並開始上市銷售。

范滋庭補充，過去中國營運策略是與當地藥廠合作，由當地藥廠負責申請藥證與後續銷售，隨著疫情蔓延、中國醫療政策改變，自今年開始將改由生達生產藥品、自行申請藥證、銷售，並派員長期駐點中國。

生達東南亞主要拓展菲律賓、越南與泰國，每年在台灣銷售的品項會同步向東南亞主管機關申請藥品查登，預計今年東南亞會新增許多品項上市銷售，加上東南亞醫藥市場持續成長，營收成長幅度可期。

生達去年開始在日本市場銷售兩項藥品，包括細支氣管炎用藥與消炎止痛用藥，由於去年開始進入市場，客戶拉貨力道強勁，墊高基期，預期今年出貨量將趨緩，營收將較去年略為下滑。