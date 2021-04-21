〈新股IPO〉志強-KY明每股49元上市 3月營收已轉正成長

運動品牌鞋類供應商志強 - KY(6768-TW) 將於明 ( 22) 日以每股 49 元上市掛牌，志強 - KY 今年 3 月營收已轉為較去年同期正成長，公司認為，營運業績可望出現「先蹲後跳」走勢，未伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定向上，

志強 - KY 為 Adidas、Nike、Decathlon 及 Puma 等國際知名品牌鞋類供應商，生產基地在越南、柬埔寨，並將朝向其他東南亞國家設廠，3 月營收 13.2 億元，年增 2.61%，但 2021 年第一季營收為 37.06 億元，仍年減 5.53%。

志強 - KY 去年營收 135.15 億元，毛利率為 18.57%，年減 2.96 個百分點，稅後純益為 4.09 億元，年減 60.98%，每股純益為 2.35 元。

公司指出，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀，且隨著東京奧運效益加上 2022 年足球世界盃，志強 - KY 營收及獲利可望有更好的表現。

志強 - KY 本次上市發行新股完成籌資 14.49 億元，明天將以每股 49 元上市掛牌。

志強 - KY 並看好發展 TPU(Thermoplastic polyurethanes，熱塑性聚氨酯) 大底直接射出技術 (Direct Injection，DI)，提高製鞋成品高強度拉力及高黏著力等品質，同時透過 DI 簡化生產流程，達到節省電能減碳，節省化學品用量。

志強 - KY 每年銷售鞋品約 4000-4300 萬雙，其中以足球鞋為大宗，年銷售量約 2000-2100 萬雙，占全球足球鞋市場約 20-21％，躍居全球足球鞋製造龍頭廠商，分別占兩大運動品牌 Adidas 和 Nike 足球鞋製造的 38% 和 35%。